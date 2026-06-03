Εργκίν Αταμάν ενόψει του 1ου τελικού: «Ο μοναδικός στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα»

Ο Εργκίν Αταμάν στις καθιερωμένες δηλώσεις του την παραμονή των τελικών της Stoiximan GBL μεταξύ Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού για τη Stoiximan GBL (3/6, 21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, Match Center από το SPORT24) τόνισε ότι «είμαστε έτοιμοι να παίξουμε μπάσκετ» και πως «ο μοναδικός στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του τεχνικού του Παναθηναϊκού:

“Σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, επειδή έχουν κάνει σπουδαία σεζόν. Έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίο προπονητή, παίζουν σπουδαίο μπάσκετ. Όταν παίξαμε στο Κύπελλο με πλήρες ρόστερ πήραμε μία καθαρή νίκη. Τώρα είναι ένας καινούργιος τελικός, ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Είδαμε στη EuroLeague, όταν οι δαιτητές είναι δίκαιοι και δεν ενδιαφέρονται για την ατμόσφαιρα, το πλεονέκτημα έδρας δεν είναι τίποτα. Όποια ομάδα παίξει καλύτερο μπάσκετ θα κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Παίξαμε έναν σπουδαίο δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε μπάσκετ, να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι. Ο μοναδικός στόχος είναι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.

EuroLeague και ελληνικό πρωτάθλημα είναι διαφορετικά πράγματα. Στη EuroLeague τελειώσαμε τη σεζόν ανεπιτυχώς. Στο πέμπτο παιχνίδι χάσαμε το Final Four. Υπάρχουν πολλές ομάδες με μεγάλο μπάτζετ τα τελευταία χρόνια που δεν έφτασαν στο Final Four. Σε τρία χρόνια μόνο φέτος δεν φτάσαμε. Η ελληνική λίγκα είναι πολύ σημαντική για εμάς. Πρόπερσι την κερδίσαμε εμείς, πέρυσι την κέρδισε ο Ολυμπιακός, φέτος θέλουμε να την κερδίσουμε εμείς. Πρέπει πάντα να κοιτάς το επόμενο βήμα.

Κερδίσαμε τον Ολυμπιακό καθαρά στον τελικό του Κυπέλλου. Η EuroLeague είναι κάτι διαφορετικό. Έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες μας, όλοι είναι αναστατωμένοι μετά το πέμπτο ματς των playoffs. Όλοι θέλουν να δείξουν ότι είμαστε σπουδαία ομάδα. Δεν το δείξαμε στο πρώτο ματς με τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν είχαμε παίξει για 10-11 ημέρες, αλλά στη Θεσσαλονίκη μπροστά σε 10.000 κόσμο παίξαμε καλό μπάσκετ. Έχουμε σπουδαίους παίκτες. Σεβόμαστε τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πρωταθλητής EuroLeague”.

Για τον Σλούκα και τον Ρογκαβόπουλο: “Έκαναν θεραπεία. Ο Ρογκαβόπουλος νομίζω ότι δύσκολα θα είναι, αλλά ο Σλούκας νομίζω ότι ίσως υπάρχει μία ευκαιρία αύριο πριν το παιχνίδι να δοκιμάσει και μετά θα αποφασίσουμε αν μπορεί να παίξει και το ρόστερ μας στους ξένους”.