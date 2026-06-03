Δύο διαβήματα της Ελλάδας στην Ουκρανία για το drone στη Λευκάδα

Η Ελλάδα κατέθεσε δύο διαβήματα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα, εκφράζοντας έντονη διαμαρτυρία για τον κίνδυνο που δημιούργησε στην ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια των πολιτών, καθώς και για την μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο. Παράλληλα, αναμένονται εξελίξεις στις συνομιλίες με τη Λιβύη για την οριοθέτηση ΑΟΖ.

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Πολιτική

Πηγή: top-channel.tv
Πηγή: top-channel.tv
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελλάδα κατέθεσε δύο διαβήματα στην Ουκρανία, προφορικά και γραπτά, για το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα, ανεβάζοντας τους τόνους σε διπλωματικό επίπεδο.
  • Όπως επισημαίνεται στα διαβήματα, το drone έθεσε σε κίνδυνο την θαλάσσια κυκλοφορία και την ασφάλεια των πολιτών, με την Ελλάδα να δηλώνει ότι δεν θα γίνουν δεκτές πολεμικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο.
  • Εξελίξεις αναμένονται και στο θέμα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη, καθώς η υφυπουργός εξωτερικών Αλ. Παπαδοπούλου θα μεταβεί στην Τρίπολη για τη συνέχιση των συνομιλιών.

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Δύο διαβήματα προς την Ουκρανία κατέθεσε η Ελλάδα για την υπόθεση του θαλάσσιου drone που βρέθηκε στη Λευκάδα. Εξελίξεις αναμένονται και στο θέμα της οριοθέτησης ΑΟΖ με τη Λιβύη.

Γιώργος Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θα κάνει διάβημα στην Ουκρανία για το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα

Του Χρήστου Μαζανίτη

Με δύο διαβήματα η Αθήνα ανεβάζει τους τόνους σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο drone που βρέθηκε στις 8 Ιουνίου στην Λευκάδα, στο ακρωτήρι Δουκάτο.

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Τα διαβήματα, σε προφορικό και γραπτό επίπεδο κατατέθηκαν από το υπουργείο Εξωτερικών στην πρεσβεία Ουκρανίας στην Αθήνα και από την Ελληνική Πρεσβεία στο Κίεβο προς το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας, στις 28 και 29 Μαΐου. Τις εξελίξεις έκανε γνωστές η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, σε επίσημη ενημέρωση πριν από λίγο.

Ο υπουργός εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ευρωπαία επίτροπο αρμόδια για θέματα εξωτερικών της ΕΕ Κάγια Κάλας, επικοινώνησε με τον γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ενώ έθεσε δια ζώσης το θέμα στον Ουκρανό ομόλογό του στη Λεμεσό, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνόδου των υπουργών εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Όπως επισημαίνεται στα διαβήματα, το drone έθεσε σε κίνδυνο την θαλάσσια κυκλοφορία, την ασφάλεια των πολιτών. Δεν θα γίνουν δεκτές πολεμικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο. Το δικαίωμα της Ουκρανίας στην άμυνα δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

«Το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Επίσης θα μπορούσε να είχε προκαλέσει ανυπολόγιστη ζημιά, με την μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, σε μεγάλη απόσταση από το πραγματικό μέτωπο του πολέμου. Διακυβεύεται η εθνική μας ασφάλεια και η εθνική οικονομία υφίσταται καθοριστικό πλήγμα. Το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Η Ελλάδα εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της με την παράνομη παρουσία του μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απόσχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στην Μεσόγειο» αναφέρεται στο διάβημα.

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Εξελίξεις όμως έχουμε και στο θέμα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη. Στις 10 Ιουνίου η υφυπουργός εξωτερικών Αλ. Παπαδοπούλου θα μεταβεί στην Τρίπολη της Λιβύης, συνοδευόμενη από τεχνικό κλιμάκιο του υπουργείου εξωτερικών με κύριο ζητούμενο την συνέχιση των συνομιλιών για οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

 

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