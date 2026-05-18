Λευκάδα: Ποιοι θα παραλάμβαναν το drone – Οι σημειώσεις που βρέθηκαν και οι έρευνες για άτομα που πιθανόν γνώριζαν για την παρουσία του

Οδηγίες για την πλοήγησή του περιελάμβαναν οι σημειώσεις που βρέθηκαν στο ουκρανικό drone. Οι έρευνες για άτομα που φέρονται να γνώριζαν για την παρουσία του στη Λευκάδα.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τα ιδιόχειρα σημειώματα που βρέθηκαν στο εσωτερικό του ουκρανικού drone, το οποίο εντοπίστηκε σε θαλάσσια βραχώδη εσοχή στη Λευκάδα, προβληματίζουν τους ερευνητές των ειδικών υπηρεσιών του ελληνικού κράτους. Πρόκειται για σημειώσεις που ουσιαστικά αποτελούν έναν κώδικα χρήσης και πλοήγησης του μη επανδρωμένου πολεμικού σκάφους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα σημειώματα στο drone θαλάσσιας επιφάνειας εξηγούσαν τον τρόπο με τον οποίο οι χειριστές του θα μπορούσαν να το καθοδηγήσουν μέσω των δύο δορυφορικών συστημάτων starling, με τα οποία ήταν εφοδιασμένο το σκάφος. Με αυτές τις οδηγίες οι χειριστές του θα μπορούσαν να προγραμματίσουν με ακρίβεια τη διαδρομή του, ακόμα και τον στόχο που θα μπορούσε να πλήξει με τα εκρηκτικά που μετέφερε.

Το δεδομένο αυτό θέτει τις έρευνες σε νέα βάση. Το ερώτημα που προκύπτει είναι σε τι εξυπηρετούσε η ύπαρξη αυτών των οδηγιών δορυφορικής πλοήγησης, από τη στιγμή που το συγκεκριμένο σκάφος έχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης πλοήγησης και, μάλιστα, σε ένα εύρος που καλύπτει απόσταση σχεδόν 800 χιλιομέτρων.

Το νέο ενδεχόμενο που εξετάζουν οι ερευνητές των ειδικών υπηρεσιών εστιάζει στην ύπαρξη «συνδέσμου», δηλαδή σε ένα πρόσωπο ή ομάδα ατόμων που γνώριζαν την παρουσία του ακυβέρνητου drone στη Λευκάδα. Σύμφωνα με το ίδιο σενάριο, αυτή η ομάδα σχεδίαζε να παραλάβει το μη επανδρωμένο σκάφος από τη βραχώδη περιοχή και έπειτα να αναλάβουν οι ίδιοι την πλοήγησή του, ίσως και την καθοδήγησή του μέχρι τον στόχο.

«Προφανώς και δεν χρειάζεται να υπάρχουν αυτές οι ιδιόχειρες σημειώσεις στο εσωτερικό του σκάφους από τη στιγμή που έχει δυνατότητα απομακρυσμένης πλοήγησης και, μάλιστα, με δύο διαφορετικά δορυφορικά συστήματα», υποστηρίζουν πηγές της Realnews που έχουν απόλυτη γνώση της πορείας των ερευνών.

Μυστικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πλέον οι Έλληνες ερευνητές εξετάζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα το ενδεχόμενο, είτε στη χώρα μας είτε σε κάποιο γειτονικό κράτος, να υπάρχει ομάδα προσώπων ή ακόμα και ένα μεμονωμένο άτομο, το οποίο να λειτουργεί για λογαριασμό των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών. Αυτοί οι «σύνδεσμοι» προφανώς είχαν τη δυνατότητα να ενεργοποιηθούν τη δεδομένη χρονική στιγμή, ώστε να φέρουν εις πέρας μια συγκεκριμένη αποστολή η οποία πιθανώς αφορούσε έναν στόχο ρωσικών συμφερόντων είτε στην κεντρική είτε στην ανατολική Μεσόγειο.

Σε περίπτωση που αυτό το σενάριο επιβεβαιωθεί και από την εξέλιξη των ερευνών, τότε θα πρέπει να μιλάμε ανοιχτά για την ύπαρξη μυστικών πρακτόρων της Ουκρανίας, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην ευρύτερη περιοχή ίσως και στη χώρα μας. Πλέον οι έρευνες των ειδικών υπηρεσιών της Ελλάδας κινούνται και προς αυτή την κατεύθυνση, αναμένοντας βέβαια και το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διερεύνηση του drone, κυρίως δε την αποκωδικοποίηση των λογισμικών του. Μέσα από αυτή τη διαδικασία και το «ξεκλείδωμα» του δορυφορικού αποτυπώματος του σκάφους, οι Έλληνες ειδικοί θα επιχειρήσουν να καταγράψουν την πορεία του σκάφους, δηλαδή από πού ξεκίνησε μέχρι να καταλήξει στα ελληνικά χωρικά ύδατα και στις ακτές της Λευκάδας.

Μέχρι στιγμής, το μόνο βέβαιο είναι η «ταυτότητα» του drone. Το «Magura V5» είναι ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο σκάφος-καμικάζι, που κατασκευάζεται για να χρησιμοποιείται μία και μοναδική φορά, καθώς μετά το πλήγμα στον στόχο του καταστρέφεται.

Η επιβεβαίωση αυτή οδήγησε και στις σκληρές δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια. «Αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις, για τις οποίες δεσμεύθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατηγού πλοίου ή οποιουδήποτε πλοίου με αυτό το drone», τόνισε ο υπουργός Άμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε επικοινωνία που είχαν Έλληνες αξιωματούχοι με Ουκρανούς συναδέλφους τους, φέρεται οι τελευταίοι να είχαν μια πρώτη έμμεση παραδοχή της ιδιοκτησίας του σκάφους, χωρίς όμως να δίνουν άλλη εξήγηση για την αποστολή του. Ωστόσο, όποιες και αν είναι οι πληροφορίες που θα μεταφερθούν στην ελληνική πλευρά από το Κίεβο, είτε επίσημα είτε μέσω ανεπίσημων διαύλων επικοινωνίας, οι ελληνικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να ερευνούν το ζήτημα, εστιάζοντας στην πιθανή ύπαρξη ομάδας υποστήριξης του drone. Σημειώνεται πως την τελευταία τετραετία έχουν απενεργοποιηθεί από την ΕΥΠ πυρήνες πρακτόρων οι οποίοι έχουν επαφές με τη Ρωσία. Πλέον, αυτή η στρατηγική μπαίνει σε διαφορετική βάση καθώς, όπως αποδεικνύεται, η χώρα μας φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, τη Ρωσία και την Ουκρανία