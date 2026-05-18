Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Μέχρι τι ώρα μπορείτε να υποβάλετε ένσταση

Κατερίνα Φεσσά

Oικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός
Σήμερα στις  23:59 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων αναφορικά με τα προσωρινά αποτελέσματα του Koινωνικού Τουρισμού 2026-2027.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos και η διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθηθεί από τους υποψήφιους είναι εξής:

Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ)

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους ηλεκτρονικά σαρωμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα ανωτέρω.

Ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση, την οποία πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών:

https://www.dypa.gov.gr/storage/kt-2026-2027/4691o2-2la-diaugia-prosklhsh.pdf

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, δεν εξετάζονται.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως, οι δικαιούχοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν:

  • με μικρή ιδιωτική συμμετοχή έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης.
    δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή έως 10 διανυκτερεύσεις στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο.
  • δωρεάν έως 12 διανυκτερεύσεις στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων.

Επίσης επισημαίνεται πως  μέσω του προγράμματος επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Συγκεκριμένα, το ποσοστό συμμετοχής για τον γενικό πληθυσμό είναι 25% ενώ για τα άτομα με αναπηρία είναι δωρεάν.

 

 

