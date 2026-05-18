Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Πουλάει το 20% του Δουκάτου της Κορνουάλης για επενδύσεις 500 εκατ. λιρών – Αναδιοργάνωση στη βασιλική περιουσία

Σε μια ριζική αναδιάρθρωση του Δουκάτου της Κορνουάλης προχωρά ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, σχεδιάζοντας να πουλήσει περίπου το 20% της τεράστιας βασιλικής περιουσίας.

Στόχος του είναι η χρηματοδότηση ενός φιλόδοξου σχεδίου ύψους 500 εκατομμυρίων λιρών για την καταπολέμηση της στεγαστικής και της περιβαλλοντικής κρίσης στη Βρετανία.

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, ο οποίος ανέλαβε τον έλεγχο του δουκάτου μετά την άνοδο του πατέρα του στον θρόνο, αναμένεται να εκποιήσει τμήματα της περιουσίας, η αξία της οποίας ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο λίρες, σε ορίζοντα δεκαετίας, επικεντρώνοντας τις επενδύσεις του σε συγκεκριμένες περιοχές-κλειδιά.

Ως ο 25ος Δούκας της Κορνουάλης, ο Ουίλιαμ εισπράττει ετήσιο προσωπικό εισόδημα ύψους σχεδόν 23 εκατομμυρίων λιρών από την έκταση αυτή, η οποία εκτείνεται σε 21 κομητείες και περιλαμβάνει γη, αγροκτήματα, κατοικίες και εμπορικά ακίνητα.

Τα έσοδα αυτά χρηματοδοτούν τις επίσημες, φιλανθρωπικές αλλά και ιδιωτικές ανάγκες του πρίγκιπα Ουίλιαμ, της Κέιτ, Πριγκίπισσας της Ουαλίας, και των παιδιών τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούι.

Οι πέντε περιοχές-κλειδιά και ο κοινωνικός αντίκτυπος

Στο πλαίσιο μιας ευρείας προσπάθειας εκσυγχρονισμού, ο μελλοντικός βασιλιάς της Βρετανίας σκοπεύει να περιορίσει το μέγεθος του δουκάτου και να εστιάσει σε πέντε γεωγραφικά προπύργια, όπου οι σύμβουλοί του θεωρούν ότι μπορεί να επιτευχθεί ο μέγιστος κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπος.

Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν την Κορνουάλη, τα Νησιά Σίλι, το Ντάρτμουρ, την περιοχή του Μπαθ και το Κένινγκτον στο νότιο Λονδίνο.

Μιλώντας στην εφημερίδα The Times, ο Γουίλ Μπαξ, διευθύνων σύμβουλος του Δουκάτου της Κορνουάλης, εξήγησε τη φιλοσοφία του Ουίλιαμ.

Δήλωσε ότι το δουκάτο «δεν θα έπρεπε απλώς να υπάρχει για να κατέχει γη. Θα έπρεπε πρώτα και κύρια να υπάρχει για να έχει θετικό αντίκτυπο στον κόσμο».

Ο Μπαξ πρόσθεσε ότι το μέλλον του δουκάτου θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ενίσχυση της προσιτής στέγασης, τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη στήριξη των αγροτικών κοινοτήτων που περνούν δυσκολίες.

Αναφερόμενος στην πρόταση πώλησης του 20% της ιδιοκτησίας, υπογράμμισε: «Αν δεν βλέπουμε μια ευκαιρία για θετικό αντίκτυπο, τότε ίσως δεν χρειάζεται να είμαστε μέρος αυτού του μέρους».

«Αλλά όπου υπάρχει κοινωνική ανάγκη, όπου υπάρχει περιβαλλοντική πρόκληση και όπου υπάρχει μια ευκαιρία να επιφέρουμε την αλλαγή, τότε θα είμαστε ένας εξαιρετικός εταίρος συνεργασίας με τους ανθρώπους για να το πετύχουμε αυτό», συμπλήρωσε.

Πού θα κατευθυνθούν τα 500 εκατομμύρια λίρες

Ο Ουίλιαμ σχεδιάζει να συγκεντρώσει και να διοχετεύσει το ποσό των 500 εκατομμυρίων λιρών μέσω ενός συνδυασμού πωλήσεων γης, εσόδων από αναπτύξεις ακινήτων, συνεργασιών και δανεισμού.

Στέγαση : Περίπου 160 εκατομμύρια λίρες θα κατευθυνθούν σε στεγαστικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων οικονομικά προσιτών κατοικιών στην Κορνουάλη, τα Νησιά Σίλι και το νότιο Λονδίνο. Επιπλέον, το δουκάτο στοχεύει στη δημιουργία 10.000 έως 12.000 νέων κατοικιών έως το 2040 μέσω της αξιοποίησης γης κοντά σε αστικές περιοχές.

: Εξετάζεται η επέκταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο νησί Σεντ Μέρις των Νησιών Σίλι, καθώς και η ενίσχυση νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων στο Ντάρτμουρ, ώστε να βοηθηθούν οι νεότεροι κάτοικοι να παραμείνουν στην περιοχή.

: Σχεδιάζεται η παραγωγή 100MW ανανεώσιμης ενέργειας μέσα στην επόμενη δεκαετία —ποσό ικανό να τροφοδοτήσει έως και 100.000 σπίτια. Παράλληλα, 20 εκατομμύρια λίρες θα επενδυθούν σε προγράμματα αποκατάστασης της φύσης, σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις και κρατικούς φορείς.

Οι πρόσφατες αντιδράσεις και η κριτική

Οι προτεινόμενες αλλαγές έρχονται στον απόηχο αντιδράσεων που σημειώθηκαν νωρίτερα φέτος, όταν το δουκάτο αποφάσισε να πουλήσει δέκα αγροκτήματα που νοικιάζονταν από αγρότες στο ιστορικό κτήμα Μπράντνιντς του Ντέβον, το οποίο ανήκει στη βασιλική περιουσία από τον 14ο αιώνα.

Οι ενοικιαστές είχαν καταγγείλει τότε ότι η αβεβαιότητα τους προκάλεσε «τεράστιο άγχος».

Ο Μπαξ επέμεινε ότι το δουκάτο προσπαθεί να βοηθήσει τους αγρότες να αγοράσουν οι ίδιοι τις ιδιοκτησίες τους αντί να τους διώξει, δηλώνοντας στους Times ότι και οι δέκα ενοικιαστές βρίσκονται «σε συζητήσεις γύρω από την αγορά του αγροκτήματός τους» και εξέφρασε την πίστη του ότι η πλειοψηφία τους τελικά θα τα αγοράσει.

Ωστόσο, το δουκάτο συνεχίζει να δέχεται επικρίσεις για «υπερβολικά εμπορική» συμπεριφορά στις συναλλαγές του με φιλανθρωπικές οργανώσεις, κοινοτικές ομάδες και δημόσιους φορείς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι εξακολουθεί να εισπράττει 1,5 εκατομμύριο λίρες ετησίως από κυβερνητική μίσθωση που σχετίζεται με τη φυλακή HMP Dartmoor, παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του παλαιού βικτοριανού κτιρίου είναι μη χρησιμοποίησιμο λόγω επικίνδυνων επιπέδων αερίου ραδονίου.

Με πληροφορίες από: Daily Mail