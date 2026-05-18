Ιράν: Προειδοποίηση προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τις σχέσεις τους με το Ισραήλ

Η Τεχεράνη κλιμακώνει τη ρητορική της απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς προειδοποιεί το Άμπου Ντάμπι να μην εμβαθύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ.

Το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλέστηκε τον Μοχσέν Ρεζαεΐ, πρώην διοικητή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και γραμματέα του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης. Ο Ρεζαεΐ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έχει «κλείσει την πόρτα της φιλίας στις σχέσεις του με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όμως θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπομονή του Ιράν έχει όρια».

Παράλληλα, ο Ρεζαεΐ κάλεσε τα ΗΑΕ να μην «παγιδευτούν στα σχέδια και τις συνωμοσίες του Ισραήλ».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονων ιρανικών επικρίσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσφατες αναφορές υποδηλώνουν επίσης ότι τα ΗΑΕ ενδέχεται να πραγματοποίησαν δικά τους ανταποδοτικά πλήγματα.