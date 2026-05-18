Σαν σήμερα 18 Μαΐου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα για τις Γυναίκες στη Ναυτιλία
  • Διεθνής Ημέρα Μουσείων
  • Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για το Εμβόλιο κατά του AIDS
  • Παγκόσμια Ημέρα Πορφυρίας

Γεγονότα

  • 1821: Ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κυνουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην Ιστορία ως «Τουρκοφάγος». Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι!
  • 1828: Οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελλο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε, κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί Δροσουλίτες.
  • 1963: Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρλ ντε Γκολ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.
  • 1965: Σε δημοσιεύματα του Τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα «ΑΣΠΙΔΑ» και την εμπλοκή σ’ αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου.
  • 1980: Άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλώτα Πέλλιο, προκειμένου να μην αγωνισθεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο «γηραιός» θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβασθεί.
  • 1989: Η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αποκλείει από τους συνδυασμούς του κόμματος τον Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα, που κατηγορείται για το σκάνδαλο Κοσκωτά.
  • 2000: Με συντριπτική πλειοψηφία, το Ευρωκοινοβούλιο εγκρίνει την αίτηση της Ελλάδας για την ένταξή της στην ΟΝΕ. Με 376 ψήφους υπέρ, 42 κατά και 80 αποχές το Σώμα εγκρίνει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2001. Από ελληνικής πλευράς, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του Συνασπισμού υπερψηφίζουν την έκθεση. Το ΚΚΕ την καταψηφίζει, ενώ το ΔΗΚΚΙ απέχει.

Γεννήσεις

  • 1846: Πέτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπώλης, γνωστός και τα ομώνυμα διαμαντένια αυγά. (Θαν. 24/9/1920)
  • 1897: Φρανκ Κάπρα, Ιταλο-αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. (Θαν. 3/9/1991)
  • 1919: Μαργκότ Φοντέιν, Αγγλίδα μπαλαρίνα. (Θαν. 21/2/1991)
  • 1981: Έντου Ντρασένα, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1967: Νικηφόρος Μανδηλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής της δημοκρατίας. (Γεν. 19/2/1928)
  • 1980: Ίαν Κέρτις, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος «Joy Division». («Love will tear us apart») (Γεν. 15/7/1956)
  • 2017: Κρις Κορνέλ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κρίστοφερ Μπόιλ, Αμερικανός κιθαρίστας των Soundgarden. (Γεν. 20/7/1964)

