Μαρία Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα για την ίδρυση του κόμματος – «Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία»

Ελένη Φλισκουνάκη

Πολιτική

Καρυστιανού
Στον Άρειο Πάγο αναμένεται να βρεθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου η Μαρία Καρυστιανού, προκειμένου να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, την Πέμπτη 21 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του κόμματός της.

Σε ζωντανή μετάδοση που έκανε την Κυριακή 17 Μαΐου στο προφίλ του στο Facebook ο Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, μίλησε η Μαρία Καρυστιανού.

Στις δηλώσεις της, ανέφερε πως: «Ένα πολύ μεγάλο “ευχαριστώ” για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον και το ξεκίνημα. Αύριο θα το καταθέσουμε και στον Άρειο Πάγο. Γράφουμε όλοι μαζί ιστορία. Την καλή και την σωστή ιστορία. Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας». 

Στη ζωντανή μετάδοση, αποτυπώθηκαν οι πυρετώδεις προετοιμασίες για το νέο πολιτικό φορέα, με την Μαρία Καρυστιανού να υποδέχεται στο γραφείο τον κόσμο που επιθυμούσε να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος.

Στο γραφείο βρέθηκε και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος είπε στο live βίντεο: «Είναι υπαρξιακό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, και καλό είναι να ενωθούν οι δυνάμεις διαφορετικής προέλευσης. Αυτό κάνουμε. Αυτό ίσως είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στη χώρα, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, και αυτό είναι και μοναδικό και ιστορικό. Είμαι πολύ χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία». 

