ΑΕΚ – Ολυμπιακός: 1-1 στη φιέστα για το «κιτρινόμαυρο» πρωτάθλημα – Ξεκινάει το πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφεια – ΦΩΤΟ

Η ΑΕΚ, ισοφάρισε σε 1-1 στο 72′ ενώ είχε προηγηθεί στο α’ ημίχρονο με 0-1 ο Ολυμπιακός, σκορ που ήταν και το τελικό. Πλέον η Νέα Φιλαδέλφεια είναι μία κιτρινόμαυρη πολιτεία και ιστορικές στιγμές.

Έτσι κι αλλιώς βέβαια η alwyn arena κινούνταν από νωρίς σε ρυθμούς φιέστας, αφού το ματς με τον ΟΣΦΠ είχε τυπικό χαρακτήρα.

Οι φίλοι της ομάδας έχουν δώσει ηχηρό παρών και έχει στήσει ένα κιτρινόμαυρο πάρτι στην ευρύτερη περιοχή.

Το γκολ της ισοφάρισης γιορτάστηκε αναλόγως και έξω από το γήπεδο.

Η ΑΕΚ μοίρασε χιλιάδες σημαιάκια στις θύρες, όπου κατά την είσοδο των οπαδών, όλοι πήραν από ένα.

Το σημαιάκι αναφέρει το “ΥΠΟΜΟΝΗ-ΕΠΙΜΟΝΗ-ΠΙΣΤΗ-ΠΑΘΟΣ”, μότο της Ένωσης για τη φετινή σεζόν που σφραγίστηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Το γκολ της ισοφάρισης σημείωσε ο Κοϊτά.