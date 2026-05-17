Άρης – Λεβαδειακός 3-0: Δυνατό φινάλε και 5η θέση

Enikos Newsroom

Αθλητισμός

Άρης - Λεβαδειακός
Ο Άρης κατέκτησε, τελικά, την πρώτη θέση στα Play Off 5-8 καθώς  για την 6η – και τελευταία – αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος επικράτησε με 3-0 του Λεβαδειακού στο «Κλεάνθης Βικελίδης», πραγματοποιώντας εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο.

Σε διαδικασία που από κάποιο σημείο κι έπειτα δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έκανε το καλύτερο δυνατό φίνις. Πέμπτη θέση με πέντε διαδοχικές επιτυχίες, με τελευταία αυτή επί των Βοιωτών με τα γκολ των Τίνο Καντεβέρε (64’, 80’) και Κάρλες Πέρεθ (72’) που είχαν περάσει ως αλλαγή. Έκτος ολοκληρώνει τη σεζόν ο Λεβαδειακός του Νίκου Παπαδόπουλου που… μένει με το παράπονο.

Γρήγορος ρυθμός στα πρώτα λεπτά από τις δυο ομάδες, με τους Γιώργο Νίκα (2’) και Κριστιάν Κουαμέ (5’) να απειλούν τις αντίπαλες εστίες. Ήταν, όμως, και οι πιο «καθαρές» φάσεις στο πρώτο ημίωρο – μαζί με ένα ακόμη σουτ του Ούρος Ράτσιτς (18’) που κόντραρε η μπάλα και πέρασε κόρνερ – με τις δυο ομάδες να προσέχουν αρκετά την ανασταλτική λειτουργία τους.

Η πιο καλή στιγμή για τον Άρη ήρθε στο 32’, όταν έπειτα από φάση διαρκείας, ο Κουαμέ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα πήρε ύψος, με τον Λούκας Άνακερ να την σπρώχνει στο οριζόντιο δοκάρι και κόρνερ. Αυτό που έχασε, όμως, ο Γιάννης Κωστή στο 36’… Ο Κύπριος μέσος έκλεψε την μπάλα από την κακή πάσα του Μάρτιν Χόνγκλα προς τον Λίντσεϊ Ρόουζ, προχώρησε ολομόναχος και προ του Γιώργου Αθανασιάδη πλάσαρε άουτ.

Και το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με πολύ καλό ρυθμό. Ο Ρόουζ (50’) δοκίμασε το δεξί του πόδι εκτός περιοχής, αλλά ο Άνακερ ήταν στη σωστή θέση όπως και ο Αθανασιάδης που εκτινάχθηκε στην αριστερή του γωνία για να διώξει την κεφαλιά του Φαμπρίτσιο Πεντρόζο (52’) μετά τη συστημένη σέντρα του Παναγιώτη-Μάριου Βήχου. Για να ακολουθήσουν μαζικές αλλαγές από τους δυο προπονητές.

Μία εξ αυτών, ο Καντεβέρε, ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ στο 64’. Ο Γιάννης Γιαννιώτας από τα αριστερά έκανε σέντρα ακριβείας, με τον άρτι αφιχθέντα στο ματς φορ από τη Ζιμπάμπουε να κάνει το 1-0 με κεφαλιά. Ο Καντεβέρε ήταν και στη φάση του 2-0 στο 72’. Κράτησε την μπάλα όσο χρειαζόταν στο ύψος της μεγάλης περιοχής, έστρωσε στον Πέρεθ και ο Ισπανός, με διαγώνιο αριστερό σουτ πέτυχε το πρώτο φετινό του τέρμα με τον Άρη.

Ο Αθανασιάδης πέρασε με ενοχλήσεις (στον αριστερό δικέφαλο) εκτός αγωνιστικού χώρου, με τον Εμιλιάνο Καράι να κάνει ντεμπούτο κάτω από τα δοκάρια των «κίτρινων», αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους γηπεδούχους να φτάσουν σε τρίτο γκολ. Μπεντζαμίν Γκαρέ και Πέρεθ συνεργάστηκαν από τα δεξιά, ο Ισπανός εξτρέμ γύρισε παράλληλα και ο Καντεβέρε στην κίνηση με πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Η αποβολή του Κωστή στο 89’ απλά άλλαξε τις αριθμητικές ισορροπίες.

Οι δυο ομάδες ισοβάθμησαν στους 31 βαθμούς, αλλά καθώς είχαν προηγηθεί τρεις ισοπαλίες στα προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, ο Άρης με τη σημερινή νίκη πήρε το πλεονέκτημα, τερματίζοντας πέμπτος. Για τους Βοιωτούς του Νίκου Παπαδόπουλου αυτή η ιστορική χρονιά δεν βρήκε ανταπόδοση με κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο, καθώς ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)
Κίτρινες: Φρίντεκ, Γιαννιώτας – Πεντρόζο, Κωστή, Λιάγκας, Τσοκάι, Παλάσιος.
Κόκκινες: Κωστή (89’).

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης (76’ Καράι), Ρόουζ (58’ Τεχέρο), Φαντιγκά, Ράτσιτς, Κουαμέ (58’ Καντεβέρε), Χόνγκλα, Γκαρέ, Φρίντεκ, Γιαννιώτας (78’ Μορόν), Γένσεν, Ντούντου (58’ Πέρεθ).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας (57’ Λαμαράνα), Τσοκάι (75’ Βέρμπιτς), Μπάλτσι (57’ Γκούμας), Πεντρόζο (85’ Παπαδόπουλος), Κωστή, Παλάσιος (75’ Οζέγκοβιτς).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

