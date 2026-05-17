Ξάνθη: Στο νοσοκομείο 17χρονη που έπεσε από πεζογέφυρα – Οι περαστικοί άκουσαν τις φωνές του κοριτσιού

Συναγερμός σήμανε στην Ξάνθη το απόγευμα της Κυριακής (17/5), όταν μία 17χρονη έπεσε από την πεζογέφυρα της Εκτενεπόλ, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 17:30, με τους περαστικούς να είναι εκείνοι που άκουσαν τις φωνές του κοριτσιού και να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα xanthinews.gr, στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην 17χρονη, η οποία στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Η ανήλικη είναι σοβαρά τραυματισμένη στα κάτω άκρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.