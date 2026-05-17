Κρήτη: Μαθητές από τα Χανιά κρέμασαν 168 ματωμένες τσάντες στην περίφραξη της αμερικανικής βάσης

Με ένα συμβολικό δρώμενο ολοκληρώθηκε η σημερινή (Κυριακή) αντιπολεμική διαδήλωση της παγκρήτιας επιτροπής κατά των βάσεων στα Χανιά. Μαθητές της πόλης που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο με τους γονείς τους, κρέμασαν στην περίφραξη της αεροπορικής βάσης του Μουζουρά, 168 σχολικά σακίδια για τις νεκρές συμμαθήτριές τους στο Ιράν, θύματα του αμερικανοισραηλινού βομβαρδισμού.

Με συνθήματα όπως “λευτεριά στην Παλαιστίνη” τα παιδιά έδωσαν το δικό τους μήνυμα και χρώμα στην μαζική αντιπολεμική κινητοποίηση που εξελίχθηκε ειρηνικά και χωρίς παρατράγουδα.

Πάνω από 1.000 διαδηλωτές στην πορεία στη Σούδα

Στην αμερικανική βάση της Σούδας έφτασαν το μεσημέρι της Κυριακής οι διαδηλωτές, που συμμετείχαν στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο ενάντια στην παρουσία αμερικανικών – νατοϊκών βάσεων στα Χανιά. Πάνω από 90 φορείς και σωματεία από όλοι την Κρήτη, φοιτητικοί σύλλογοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί και συνταξιούχοι, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που απηύθυνε η Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις.

Οι διαδηλωτές που ανέρχονταν σε περισσότερα από 1000 άτομα έφτασαν στην περιοχή της Βάσης στις 14.30 με 14 λεωφορεία και 50 ΙΧ αυτοκίνητα από την Πλατεία Δημοτικής Αγοράς που πραγματοποιήθηκε στις 12 το μεσημέρι το συλλαλητήριο, σύμφωνα με το zarpanews.

Στην περιοχή του Μουζουρά Ακρωτηρίου υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία, ενώ δυνάμεις των ΜΑΤ ήταν παρατεταγμένες στα 700 μέτρα από την είσοδο της βάσης.

Eπιτροπή των φορέων αποτελούμενη από τον βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη, τον πρόεδρο της παγκρήτιας επιτροπής κατά των βάσεων, Μανώλη Παπαδομανωλάκη και τον περιφερειακό σύμβουλο και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης, Αλέκο Μαρινάκη εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της για τον πρωτοφανή αποκλεισμό και ζήτησαν να επιτραπεί σε μια αντιπροσωπεία να φτάσει μέχρι την πύλη και να παραδώσει ψήφισμα στον διοικητή.

Το αίτημα έγινε δεκτό, και η Τριμελής Επιτροπή παρέδωσε ψήφισμα στον Έλληνα διοικητή της 115 ΠΜ. Στους υπόλοιπους διαδηλωτές επετράπη να πλησιάσουν σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

Στη διαδήλωση, μεταξύ άλλων συμμετείχαν επίσης, και δύο πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας το 2015 Κώστας Ήσυχος και η πρώην αναπληρώτρια υπουργός Οικονομίας Νάντια Βαλαβάνη.