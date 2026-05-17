Κοζάνη: Στον 78χρονο αγνοούμενο ανήκει το πτώμα που βρέθηκε στο βουνό

Τραγική κατάληξη είχαν οι αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό του 78χρονου Στέργιου Βλάχου από το Πλατανόρευμα Κοζάνης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ΕΡΤ, ταυτοποιήθηκε ότι η σορός που βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (17/5) σε ορεινή περιοχή πάνω από το χωριό, ανήκει στον 78χρονο αγνοούμενο.

Το πτώμα εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο του βουνού, έπειτα από πολυήμερες έρευνες των αρχών και εθελοντικών ομάδων που αναζητούσαν τον ηλικιωμένο από τις 6 Μαΐου 2026, ημέρα κατά την οποία είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του.

Ο 78χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα άνοιας και είχε φύγει για περίπατο χωρίς να επιστρέψει, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση Silver Alert και στην κινητοποίηση αστυνομίας, πυροσβεστικής, ΟΠΚΕ, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, εθελοντών και κατοίκων της περιοχής.

Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν πλέον στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την εξακρίβωση της αιτίας θανάτου του 78χρονου.