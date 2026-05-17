Γιώργος Παπαδόπουλος για τη Eurovision: «Μου έχουν κάνει πρόταση δύο φορές, να πάω με απευθείας ανάθεση από την Κύπρο» – Ο λόγος που αρνήθηκε

Συνέντευξη στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου, έδωσε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου. Μιλώντας στο «Ραντεβού το ΣΚ», ο αγαπημένος τραγουδιστής ρωτήθηκε και για τη Eurovision, και εξήγησε τον λόγο που έχει αρνηθεί δύο φορές να εκπροσωπήσει την Κύπρο, ενώ του έχουν προτείνει να πάει με απευθείας ανάθεση.

Σχετικά με τη Eurovision, ο Γιώργος Παπαδόπουλος είπε πως: «Μου έχουν κάνει πρόταση δύο φορές, να πάω με απευθείας ανάθεση από την Κύπρο. Είπα όχι. Είναι πάρα πολύ το άγχος, πάρα πολλοί οι μήνες, για ένα τραγούδι μόνο».

Συνεχίζοντας, ο γνωστός καλλιτέχνης ανέφερε ότι: «Πες μου έναν Έλληνα που έκανε διεθνή καριέρα από τη Eurovision. Ή θα μου έκλεινε πόρτες, όπως έκλεισε σε πάρα πολλούς, που μετά τη Eurovision σταμάτησε η καριέρα τους. Η μόνη που έκανε κάτι πιο έξω από την Ελλάδα, είναι η Φουρέιρα».