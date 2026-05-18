Λίβανος: Επτά νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την παράταση της ανακωχής

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Κυριακή, από βομβαρδισμούς των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στον Λίβανο, παρά τη νέα παράταση της ανακωχής που ανακοινώθηκε έπειτα από διμερείς διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, ενώ η Χεζμπολάχ καταδίκασε τις συνομιλίες.

Σύμφωνα με τον προκαταρκτικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Τάιρ Φελσάι και δύο στην Τάιρ Ντέμπα. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο παιδιά, ένα σε κάθε κοινότητα. Άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σειρά βομβαρδισμών στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ισραηλινός πύραυλος έπληξε διαμέρισμα στην περιοχή της Μπααλμπέκ. Από το πλήγμα σκοτώθηκαν ο Ουάελ Άμπντελ Χαλίμ, ηγετικό στέλεχος του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και σύμμαχος της Χεζμπολάχ, καθώς και η 17χρονη κόρη του, όπως μετέδωσε χθες το βράδυ το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε την άμεση απομάκρυνση κατοίκων από διάφορα χωριά. Ορισμένα από αυτά βρίσκονται σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων από τα σύνορα των δύο χωρών. Η εντολή ακολούθησε σειρά παρόμοιων διαταγών που είχαν εκδοθεί προχθές για παραμεθόριες κοινότητες.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή, κατά τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών αντιπροσωπειών του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, νέα παράταση της ανακωχής για 45 ημέρες. Η ανακωχή είχε τεθεί σε εφαρμογή στις 17 Απριλίου και η ισχύς της εξέπνεε χθες.

Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες είναι οι πρώτες εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στα δύο κράτη, καθώς το Ισραήλ και ο Λίβανος δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις. Οι συνομιλίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό της οργάνωσης, ενδεχόμενο που η ίδια αποκλείει.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου ότι το Ισραήλ, το οποίο κατέχει τμήμα του νοτίου Λιβάνου, «προστατεύει τις ισραηλινές κοινότητες», ενώ «μάχεται με εχθρό που προσπαθεί να γίνει πιο πανούργος από εμάς».

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί συχνότερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τύπου FPV drones. Τα συγκεκριμένα drones διαθέτουν οπτική ίνα, ώστε να μην εξουδετερώνονται εύκολα με μέσα ηλεκτρονικού πολέμου, ενώ έχουν συγκριτικά χαμηλό κόστος και χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

«Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με την πρόκληση να εξουδετερώσουμε τα FPV drones», σημείωσε ο κ. Νετανιάχου, αναφερόμενος στα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, τα οποία οι χειριστές τους πιλοτάρουν σαν να βρίσκονταν στο κόκπιτ τους.

Αξιωματικός του ισραηλινού στρατού δήλωσε νωρίτερα χθες ότι η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε περίπου 200 «βλήματα» εναντίον του Ισραήλ ή ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο το Σαββατοκύριακο. Το κίνημα ανέλαβε χθες την ευθύνη για διάφορες επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών στον νότιο Λίβανο.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χουσέιν Χατζ Χασάν, επέκρινε τις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και ανέφερε ότι έχουν φέρει τη λιβανική κυβέρνηση «σε αδιέξοδο που έχει ως αποτέλεσμα τη μια παραχώρηση μετά την άλλη». Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι λιβανικές αρχές δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την ισραηλινή απαίτηση για αφοπλισμό του σιιτικού κινήματος.

Ο Λίβανος μετατράπηκε σε μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τότε, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα. Ο αριθμός των θυμάτων από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο έχει ξεπεράσει τους 400 νεκρούς μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.

Συνολικά, 21 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί στον συνεχιζόμενο πόλεμο στον Λίβανο από τις 2 Μαρτίου. Ανάμεσά τους βρίσκονται 20 στρατιωτικοί και ένας συμβασιούχος του στρατού.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP