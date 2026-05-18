Τιμές πετρελαίου: Άνοδος άνω του 1% μετά την επίθεση με drone στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο άνω του 1%, μετά την επίθεση με drone στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρογεννήτρια που βρισκόταν εκτός της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 1,36 δολαρίων ή 1,24% και διαμορφώθηκαν στα 110,62 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κατέγραψε αύξηση 1,84 δολαρίων ή 1,75% και έφτασε στα 107,26 δολάρια το βαρέλι.

Η αγορά πετρελαίου αντέδρασε ανοδικά μετά το περιστατικό, καθώς οι επενδυτές παρακολούθησαν τις εξελίξεις γύρω από την ασφάλεια ενεργειακών και πυρηνικών υποδομών στην περιοχή.