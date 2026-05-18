Συνέδριο ΝΔ: Τα μηνύματα Μητσοτάκη και η έναρξη της προεκλογικής μάχης

Το τρίπτυχο οικονομία, ασφάλεια και θεσμική αναγέννηση κράτους και δημόσιας ζωής, αποτέλεσε τον πυρήνα της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ.

Με αναφορά στο συνολικό και μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης κατέστη περισσότερο από σαφές ότι διεκδικεί την τρίτη τετραετία διακυβέρνησης, με βασικό επιχείρημα, τη σταθερότητα και τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων με θετικά αποτελέσματα: «Γιατί «κρατήσαμε» την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις.

«Μία τρίτη τετραετία, σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω». Ο Πρωθυπουργός υπενθυμίζοντας το χάος κατά τη διάρκεια της περιόδου διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως να εξαπολύσει καμία προσωπική επίθεση και χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, αποδόμησε επί της ουσίας την επιχειρηματολογία του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Κάποιοι επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος, άλλο μένουν παγιδευμένοι στα ξύλινα συνθήματα του 1981» τόνισε. Ζητώντας πανστρατιά κήρυξε μία μακρά προεκλογική περίοδο και επανέλαβε πως οι εκλογές θα διεξαχθούν εντός του 2027, διαψεύδοντας τα σενάρια των πρόωρων εκλογών.

Ταυτόχρονα σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές η τοποθέτηση του είχε διττό ρόλο, διότι την ίδια στιγμή «έβαλε φρένο» σε τυχόν προσωπικές επιδιώξεις υπουργών αλλά και στελεχών της γαλάζιας παράταξης, που τείνουν να δημιουργούν κλίμα διάσπασης. Ταυτόχρονα, διαχώρισε το έργο της κυβέρνησης από το έργο του κόμματος.

Οι αιχμές Δένδια

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας πρωτίστως τόνισε ότι η άμυνα της χώρας βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ετοιμότητας λόγω των γεωπολιτικών προκλήσεων από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, διαφοροποιήθηκε σε δύο σημεία από το Μαξίμου.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Οι φιλελεύθερες παρατάξεις γνωρίζουν την αυτοκριτική, τα Συνέδρια δεν είναι απαγγελίες διθυράμβων. Για τις δημοσκοπήσεις σχολίασε ότι: «Η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφοράς από το δεύτερο και τον τρίτο δεν είναι σωστή», τονίζοντας με νόημα «ότι απωλέσαμε το 55% της εκλογικής μας δύναμης». Η απάντηση ήρθε άμεσα δια στόματος του Πρωθυπουργού, ο οποίος σε μία προσπάθεια γεφύρωσης των διαφορετικών απόψεων, είπε ότι: «Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος, ή τρίτος, εμείς είμαστε πρώτοι και η πρωτιά συνδυάζεται με τη λέξη «ευθύνη».

Επίσης το γαϊτανάκι ανταλλαγής μηνυμάτων με υπονοούμενα και αιχμές μεταξύ του κ. Δένδια και του κ. Γεωργιάδη, φαίνεται πως καλά κρατεί αφού οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας πως «η ΝΔ είναι το κόμμα της ευπρέπειας και πως στο DNA του κόμματος δεν υπάρχουν «φανατισμοί» και «κραυγές» εξελήφθη από μεγάλη μερίδα του εσωκομματικού μηχανισμού ως έμμεση επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, σε διπλό επίπεδο: πρώτον πως αρκετές φορές το ύφος του δεν συνάδει με το πολιτικό ήθος της ΝΔ και δεύτερον πως ο υπουργός υγείας προσήλθε στο κόμμα αφότου είχε υπηρετήσει στο ΛΑΟΣ διαφωνώντας ριζικά σε σημεία με την γαλάζια πολιτική άρα δεν ανήκει στα στελέχη που κατά τα κοινώς λεγόμενα από τα «γενοφάσκια τους» στηρίζουν τη ΝΔ.

«Υπάρχουν υπουργοί εξαφανισμένοι που δεν ιδρώνουν τη φανέλα» είχε πει ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον υπουργό Άμυνας να σηκώνει το γάντι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 16ο Τακτικό Συνέδριο και να τονίζει ότι: «Εκφράζω τη χαρά που νιώθει κάποιος στο σπίτι του μία ολόκληρη ζωή, τιμώντας την ίδια μπλε φανέλα, με το ύφος που επιβάλλει η παράδοσή μας».

Τα μηνύματα ενότητας και οι απουσίες

Από την πλευρά του βέβαια ο Πρωθυπουργός έδωσε σαφές μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης προς πάσα κατεύθυνση με πυξίδα το κυβερνητικό έργο.

Ως παρέκκλιση της κυβερνητικής πλεύσης ερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος υπογράμμισε πως δεν υπάρχει χώρος για μικροεγωισμούς ενώ αναφέρθηκε στην ιστορία της ΝΔ, αναφερόμενος σε πρώην πρωθυπουργούς:

«Για μένα «Νέα Δημοκρατία είναι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος επέστρεψε από το Παρίσι, αποκατέστησε τη δημοκρατία και έβαλε την Ελλάδα στην ενωμένη Ευρώπη. Νέα Δημοκρατία είναι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος έδινε συνεχώς μάχες απέναντι στον κρατισμό και τις συντεχνίες. Νέα Δημοκρατία είναι ο Κώστας Καραμανλής ο οποίος είπε το περήφανο όχι της Ελλάδας στο Βουκουρέστι. Νέα Δημοκρατία είναι ο Αντώνης Σαμαράς που έδωσε τη μάχη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Νέα Δημοκρατία είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης που το δραματικό καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για να μη βυθιστεί με την ψήφο μας στη Βουλή η Ελλάδα στο χάος. Νέα Δημοκρατία είναι ο πρόεδρός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που έχει αντιμετωπίσει με μεγάλη επιτυχία αλλεπάλληλες κρίσεις, που έχει ανορθώσει το κύρος και την ισχύ της χώρας διεθνώς και που έχει κάνει την ελληνική οικονομία παράδειγμα επιτυχίας σε όλη την Ευρώπη. Και φυσικά ΝΔ για μένα είναι τα νέα παιδιά της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ που έχουν δώσει μάχες για να ανατραπεί η ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς, να περάσουν -και πέρασαν με την ψήφο μας- τα μη κρατικά πανεπιστήμια, που έχουν δώσει και δίνουν μάχες για μια Ελλάδα φιλελεύθερη και δημοκρατική. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία είστε εσείς».

Οι παρόντες και οι απόντες

Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα με φόντο την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, επισημαίνοντας ότι: «την ιστορία την γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες» και πρόσθεσε πως «είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ».

Από την πλευρά του ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε σε χαμηλούς τόνους σε κλίμα συσπείρωσης: «Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που βρίσκομαι στο συνέδριο της Ν.Δ. ως ένας από τους δύο αντιπροέδρους της εδώ και πλέον 10 χρόνια και ως υπουργός μιας από τις καλύτερες κυβερνήσεις που είχε η Ελλάδα ποτέ».

Το μήνυμα Γιάννου και το αίτημα για απευθείας επαφή

Ο Δημήτρης Γιάννος, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος «Αντώνης Σαμαράς» ανέφερε στην ομιλία του πως «η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά ήταν και παραμένει ένα μεγάλο λάθος».

«Οι διαφορές, οι αντιθέσεις ακόμη και οι συγκρούσεις δεν λύνονται με διαγραφές ούτε με διαμεσολαβητές. Λύνονται με ένα τηλέφωνο, με μία συνάντηση» διεμήνυσε. Από πολλούς ερμηνεύτηκε ως κάτι παραπάνω από προσωπική άποψη ενός στελέχους και ίσως ως ένας δίαυλος επικοινωνίας.