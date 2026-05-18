Τραμπ στο Axios: «Ο χρόνος τρέχει για το Ιράν» – Την Τρίτη θα εξετάσει στρατιωτικές επιλογές εάν η Τεχεράνη δεν υποχωρήσει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν ότι τα περιθώρια για τη διπλωματία στενεύουν επικίνδυνα, την ώρα που μια επίθεση με drone στον πυρηνικό σταθμό Μπαράκα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προκαλεί παγκόσμια ανησυχία.

Τραμπ: «Θα πληγούν πολύ σκληρότερα από ποτέ»

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το δίκτυο Axios, ο Αμερικανός Πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι η υπομονή του εξαντλείται, απαιτώντας μια βελτιωμένη πρόταση από την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο χρόνος τρέχει», δήλωσε ο Τραμπ. «Θέλουμε να κλείσουμε μια συμφωνία. Δεν βρίσκονται εκεί που θέλουμε να είναι. Θα πρέπει να φτάσουν εκεί, αλλιώς θα πληγούν άσχημα, και δεν το θέλουν αυτό».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως αν το ιρανικό καθεστώς δεν παρουσιάσει μια καλύτερη προσφορά, η στρατιωτική απάντηση θα είναι συντριπτική.

«Θα πληγούν πολύ σκληρότερα από ό,τι πριν. Καλύτερα να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς δεν θα τους απομείνει τίποτα».

Παρά την αυστηρή προειδοποίηση, ο Τραμπ απέφυγε να θέσει συγκεκριμένη προθεσμία για τις διαπραγματεύσεις, σημειώνοντας πως εξακολουθεί να πιστεύει ότι το Ιράν επιθυμεί μια συμφωνία.

Στρατιωτικός σχεδιασμός και διπλωματικός πυρετός

Η Ουάσινγκτον φαίνεται να προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα.

Ο Τραμπ συναντήθηκε το Σάββατο στο γκολφ κλαμπ του στη Βιρτζίνια με την ομάδα εθνικής ασφάλειας, στην οποία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο διευθυντής της CIAμ Τζον Ράτκλιφ.

Την Τρίτη αναμένεται να συγκληθεί εκ νέου η ομάδα στην «Αίθουσα Επιχειρήσεων» (Situation Room) για να συζητηθούν συγκεκριμένες στρατιωτικές επιλογές.

Παράλληλα, ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε την Τεχεράνη ως επίσημος μεσολαβητής, ενώ ο Πρωθυπουργός του Κατάρ είχε επαφές με το Ιράν και το Πακιστάν σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο.

Επίθεση με drone στον πυρηνικό σταθμό των ΗΑΕ

Η ένταση πυροδοτήθηκε περαιτέρω από την επίθεση τριών drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ένα από αυτά έπληξε τον πυρηνικό σταθμό Μπαράκα, προκαλώντας ζημιές σε μια «ηλεκτρική γεννήτρια έξω από την εσωτερική περίμετρο», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ. Τα άλλα δύο drones αναχαιτίστηκαν.

Αν και το Άμπου Ντάμπι δεν κατηγόρησε ευθέως το Ιράν, ο διπλωματικός σύμβουλος Ανουάρ Γκαργκάς άφησε σαφείς αιχμές.

«Η στόχευση του πυρηνικού σταθμού Μπαράκα, είτε πραγματοποιήθηκε απευθείας από τον κύριο δράστη είτε μέσω ενός από τους πληρεξουσίους του, αποτελεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση και μια σκοτεινή εξέλιξη που παραβιάζει όλους τους διεθνείς νόμους και κανόνες, με εγκληματική αδιαφορία για τις ζωές των αμάχων», ανέφερε.

الاستهداف الإرهابي لمحطة براكة للطاقة النووية النظيفة، سواء جاء من الموكّل الأصيل أو عبر أحد وكلائه، يمثل تصعيدًا خطيرًا ومشهدًا مظلمًا يخرق كافة القوانين والأعراف الدولية، في استهتار إجرامي بأرواح المدنيين في الإمارات ومحيطها. ويأتي هذا التصعيد المحظور ليؤكد مجددًا طبيعة… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 17, 2026



Ο ΥΠΕΞ των ΗΑΕ Αμπντάλα μπιν Ζαγέντ, διαβεβαίωσε τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, ότι «δεν υπήρξε καμία επίπτωση στα επίπεδα ραδιολογικής ασφάλειας».

Αναταραχή στις διεθνείς αγορές

Το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες και ο φόβος πολεμικής σύγκρουσης προκάλεσαν άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

Το αργό τύπου Brent ενισχύθηκε κατά 2%, αγγίζοντας τα 111 δολάρια το βαρέλι το βράδυ της Κυριακής, αντικατοπτρίζοντας την έντονη ανησυχία των αγορών για την ασφάλεια των ενεργειακών οδών στην περιοχή.