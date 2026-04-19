Αστυνομικός Βουλής: Τα πρώτα λόγια της πρώην συζύγου του μετά την απόφαση

Η πολύκροτη υπόθεση του πρώην αστυνομικού της Βουλής συνεχίζει να συγκλονίζει το πανελλήνιο. Το δικαστήριο έκρινε τον 47χρονο κατηγορούμενο ένοχο και του επέβαλε τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη για τους βιασμούς και την κακοποίηση των παιδιών του και της πρώην συζύγου του. Το ίδιο δικαστήριο αθώωσε την πρώην σύζυγο, η οποία αντιμετώπιζε κατηγορίες για συμμετοχή στις κακοποιήσεις.

Η δίκη πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, καθώς το δικαστήριο προστάτευσε τα ανήλικα θύματα. Οι δικαστές εξέτασαν το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, τις απολογίες των κατηγορουμένων, καθώς και καταθέσεις από ιατροδικαστές, καθηγητές ψυχιατρικής και ειδικούς σε ζητήματα διαδικτύου.

Το δικαστήριο διατύπωσε σαφές σκεπτικό για την αθώωση της μητέρας. Οι δικαστές αποφάσισαν κατά πλειοψηφία 5-2 την αθώωση της γυναίκας για την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Το δικαστήριο έκρινε ότι η κατηγορούμενη δεν είχε τη δυνατότητα αντίληψης του αδίκου, λόγω της ύπαρξης σοβαρού διλήμματος.

Με βάση τα στοιχεία, το δικαστήριο δέχθηκε ότι η γυναίκα ζούσε υπό καθεστώς έντονου φόβου για τη ζωή της και των παιδιών της. Η ίδια ανεχόταν επί περίπου οκτώ χρόνια βιασμούς, κακοποίηση, απειλές και εκμετάλλευση, με στόχο την προστασία της ζωής τους. Η εισαγγελική πρόταση είχε ζητήσει την ενοχή της, ωστόσο το δικαστήριο κατέληξε σε διαφορετική κρίση.

Στο άκουσμα της απόφασης, η 37χρονη αντέδρασε έντονα. Η γυναίκα ξέσπασε σε κλάματα, ζήτησε συγγνώμη και φέρεται να είπε: «Υπάρχει Θεός». Η ίδια δήλωσε ότι πρώτο της μέλημα αποτελεί η επανασύνδεση με τα παιδιά της.

Τα τέσσερα ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν σε δομές προστασίας μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης. Η μητέρα εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ώστε να τα φέρει ξανά κοντά της.

Ο καταδικασθείς πρώην αστυνομικός επέστρεψε στις φυλακές Τρίπολης, όπου παραμένει κρατούμενος από τον Δεκέμβριο του 2024.