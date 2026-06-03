Ιράν και ΗΠΑ ανταλλάσσουν πλήγματα: Επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο νησί Κες και σε δεξαμενόπλοιο

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν νέα πυραυλικά και μη επανδρωμένα πλήγματα, με τις ΗΠΑ να πλήττουν δεξαμενόπλοιο και στόχους στο ιρανικό νησί Κες. Παράλληλα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ανέφεραν αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων και drones.
  • Η νέα ανταλλαγή επιθέσεων υπογραμμίζει την έλλειψη πολιτικής προόδου για αποκλιμάκωση, με τον Ιρανό ΥΠΕΞ να προειδοποιεί ότι η εκεχειρία αφορά όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.
  • Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, ενώ το δεξαμενόπλοιο M/T Lexie είναι το έκτο πλοίο που ακινητοποιείται από τον αμερικανικό αποκλεισμό του Ιράν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αντάλλαξαν νέα πυραυλικά και μη επανδρωμένα πλήγματα, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις ήδη εύθραυστες προσπάθειες της Ουάσιγκτον να επιτύχει νέα συμφωνία εκεχειρίας με την Τεχεράνη.

CENTCOM: Καταρρίψαμε ένα νέο κύμα ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δεξαμενόπλοιο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, ενώ αργότερα πραγματοποίησαν επιθέσεις σε στόχους στο ιρανικό νησί Κες. Παράλληλα, ανέφεραν ότι απέκρουσαν ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή.

Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Η τελευταία κλιμάκωση ξεκίνησε όταν η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε το δεξαμενόπλοιο M/T Lexie με σημαία Μποτσουάνας.

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Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, αεροσκάφος εκτόξευσε πύραυλο Hellfire με στόχο την ακινητοποίηση του πλοίου, καθώς αυτό κατευθυνόταν μέσω διεθνών υδάτων προς το νησί Χαργκ του Ιράν, βόρεια των Στενών του Ορμούζ κοντά στο Κουβέιτ.

Η CENTCOM υποστήριξε ότι το πλήρωμα αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις επί 24 ώρες πριν πραγματοποιηθεί η επίθεση.

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Επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Λίγο αργότερα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε την αντιαεροπορική του άμυνα για την αναχαίτιση πυραύλων και drones, καλώντας τους πολίτες να μην πλησιάζουν συντρίμμια ή άγνωστα αντικείμενα, αναφέρει το Reuters.

Σειρήνες ήχησαν επίσης στο Μπαχρέιν.

Η CENTCOM ανέφερε ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι με στόχο το Κουβέιτ δεν έφτασαν στον προορισμό τους ή διαλύθηκαν κατά την πτήση, ενώ τρεις ακόμη πύραυλοι που κατευθύνονταν προς το Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από αμερικανικά και μπαχρεϊνικά συστήματα αεράμυνας.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν επίσης ότι απέκρουσαν νέο κύμα drones με στόχο αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Παράλληλα, κατέρριψαν τρία drones αυτοκτονίας που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν προς εμπορικά πλοία που κινούνταν νόμιμα στα περιφερειακά ύδατα.

Διαφωνία για το πλήγμα στο Κες

Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβεβαίωσαν επίσης πλήγματα εναντίον στρατιωτικού κέντρου ελέγχου στο νησί Κες του Ιράν.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) υποστήριξαν ότι απάντησαν επιτιθέμενοι με πυραύλους και drones στο αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

Η CENTCOM διέψευσε ότι σημειώθηκε επιτυχές πλήγμα στις εγκαταστάσεις της.

Οι συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο

Η νέα ανταλλαγή επιθέσεων υπογραμμίζει την έλλειψη πολιτικής προόδου στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Καταθέτοντας ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη παραμένει εφικτή.

Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος, τις οποίες αρνούνταν να διαπραγματευτεί ακόμη και πριν από έναν μήνα.

Ωστόσο, η ιρανική πλευρά εκπέμπει διαφορετικά μηνύματα.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αφορά όλα τα μέτωπα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

«Η παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο συνιστά παραβίασή της σε όλα τα μέτωπα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα φέρουν την ευθύνη για τις συνέπειες οποιασδήποτε παραβίασης», δήλωσε.

Ο Λίβανος απειλεί να τινάξει τις διαπραγματεύσεις στον αέρα

Οι δηλώσεις του Αραγτσί έρχονται ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, παρά τη νέα συμφωνία αποκλιμάκωσης που προωθήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι απέτρεψε επικείμενο ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό και ότι τόσο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και εκπρόσωποι της Χεζμπολάχ συμφώνησαν πως «όλοι οι πυροβολισμοί θα σταματήσουν».

Ωστόσο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, την Τρίτη καταγράφηκαν περίπου 30 ισραηλινά πλήγματα στον νότο της χώρας.

Κοντά στη Σιδώνα, διασώστες ανέσυραν τις σορούς έξι μελών της ίδιας οικογένειας, ανάμεσά τους δύο παιδιά και μία γυναίκα, μετά από ισραηλινή επιδρομή.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα προειδοποίηση εκκένωσης για τη Ναμπατίγια, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας.

Έξι πλοία έχουν ακινητοποιηθεί από τον αμερικανικό αποκλεισμό

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, το M/T Lexie είναι το έκτο πλοίο που ακινητοποιείται από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού του Ιράν στις 13 Απριλίου.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα έχει αναγκάσει 122 πλοία που επιδίωκαν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ιρανικά λιμάνια να αλλάξουν πορεία.

Το Σαββατοκύριακο οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν πλήξει ιρανικά ραντάρ και εγκαταστάσεις drones, με την Τεχεράνη να απαντά στοχοποιώντας στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ, την οποία κατηγόρησε ότι συμμετείχε στην επιχείρηση.

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