Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιβάλλει «διόδια» και αυστηρούς ελέγχους – Τα κριτήρια για τη διέλευση των πλοίων

H Τεχεράνη ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα δίνει προτεραιότητα διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ μόνο στα πλοία εκείνα που δέχονται να καταβάλουν τέλη για «υπηρεσίες ασφάλειας».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απάντηση στον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια, μετά την αποτυχία των συνομιλιών της περασμένης εβδομάδας.

Προτεραιότητα με το αζημίωτο

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο CNN, ξεκαθάρισε πως ο περιορισμένος αριθμός πλοίων που θα επιτρέπεται πλέον να διέρχεται, θα επιλέγεται με οικονομικά κριτήρια.

«Δεδομένου του περιορισμού στον αριθμό των πλοίων που θα επιτρέπεται να περάσουν, το Ιράν αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα σε εκείνα τα πλόια που ανταποκρίνονται ταχύτερα στα νέα πρωτόκολλα των Στενών του Ορμούζ και καταβάλλουν το κόστος των υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε πως για όσους αρνηθούν την πληρωμή των τελών, η διέλευση θα «αναβάλλεται», περιγράφοντας το μέτρο ως μέρος των προσπαθειών διαχείρισης της κυκλοφορίας «υπό το πρίσμα της νέας τάξης πραγμάτων που διέπει αυτό το στενό».

Ο ρόλος του Πακιστάν και οι όροι της Τεχεράνης

Η ανακοίνωση συνέπεσε με την ολοκλήρωση της τριήμερης επίσκεψης του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, στην Τεχεράνη.

Ο Μουνίρ λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, επιχειρώντας να επαναφέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν από την εκπνοή της δεκαήμερης εκεχειρίας.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επιβεβαίωσε ότι εξετάζει νέες προτάσεις των ΗΠΑ, ωστόσο, μέσω του πρακτορείου Mehr, κατέστησε σαφές ότι οι απαιτήσεις του παραμένουν αδιαπραγμάτευτες.

«Το Ιράν είναι αποφασισμένο να ασκήσει εποπτεία και έλεγχο στη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ μέχρι τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή».



Το Συμβούλιο αιτιολόγησε την απόφαση αναφέροντας ότι οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή ανεφοδιάζονται μέσω των Στενών, γεγονός που αποτελεί απειλή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο Fars, ο έλεγχος θα επιβάλλεται μέσω ενός συστήματος τελών και πιστοποιητικών.

«Αυτό εφαρμόζεται με τη λήψη πλήρων πληροφοριών από τα διερχόμενα πλοία, την έκδοση πιστοποιητικού διέλευσης σύμφωνα με τους ανακοινωθέντες κανονισμούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν —προσαρμοσμένους σε συνθήκες πολέμου— και την καταβολή του κόστους που σχετίζεται με τις υπηρεσίες ασφάλειας, προστασίας και περιβαλλοντικής θωράκισης στις διαδρομές που ανακοινώνονται από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσινγκτον για «επανειλημμένες παραβιάσεις εμπιστοσύνης», θεωρώντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ως κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας.

Ο Άλι Σαφάρι, σύμβουλος του εκπροσώπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε χαρακτηριστικά στο Al Jazeera: «Με τη συνέχιση των εχθρικών ενεργειών των ΗΠΑ, είναι άσκοπο να μιλάμε για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».