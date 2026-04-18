Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιβάλλει «διόδια» και αυστηρούς ελέγχους – Τα κριτήρια για τη διέλευση των πλοίων

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

H Τεχεράνη ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα δίνει προτεραιότητα διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ μόνο στα πλοία εκείνα που δέχονται να καταβάλουν τέλη για «υπηρεσίες ασφάλειας».

LIVE – 50η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως απάντηση στον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια, μετά την αποτυχία των συνομιλιών της περασμένης εβδομάδας.

Προτεραιότητα με το αζημίωτο

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο CNN, ξεκαθάρισε πως ο περιορισμένος αριθμός πλοίων που θα επιτρέπεται πλέον να διέρχεται, θα επιλέγεται με οικονομικά κριτήρια.

«Δεδομένου του περιορισμού στον αριθμό των πλοίων που θα επιτρέπεται να περάσουν, το Ιράν αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα σε εκείνα τα πλόια που ανταποκρίνονται ταχύτερα στα νέα πρωτόκολλα των Στενών του Ορμούζ και καταβάλλουν το κόστος των υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε πως για όσους αρνηθούν την πληρωμή των τελών, η διέλευση θα «αναβάλλεται», περιγράφοντας το μέτρο ως μέρος των προσπαθειών διαχείρισης της κυκλοφορίας «υπό το πρίσμα της νέας τάξης πραγμάτων που διέπει αυτό το στενό».

Ο ρόλος του Πακιστάν και οι όροι της Τεχεράνης

Η ανακοίνωση συνέπεσε με την ολοκλήρωση της τριήμερης επίσκεψης του αρχηγού του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, στην Τεχεράνη.

Ο Μουνίρ λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, επιχειρώντας να επαναφέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν από την εκπνοή της δεκαήμερης εκεχειρίας.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επιβεβαίωσε ότι εξετάζει νέες προτάσεις των ΗΠΑ, ωστόσο, μέσω του πρακτορείου Mehr, κατέστησε σαφές ότι οι απαιτήσεις του παραμένουν αδιαπραγμάτευτες.

«Το Ιράν είναι αποφασισμένο να ασκήσει εποπτεία και έλεγχο στη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ μέχρι τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην περιοχή».


Το Συμβούλιο αιτιολόγησε την απόφαση αναφέροντας ότι οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή ανεφοδιάζονται μέσω των Στενών, γεγονός που αποτελεί απειλή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο Fars, ο έλεγχος θα επιβάλλεται μέσω ενός συστήματος τελών και πιστοποιητικών.

«Αυτό εφαρμόζεται με τη λήψη πλήρων πληροφοριών από τα διερχόμενα πλοία, την έκδοση πιστοποιητικού διέλευσης σύμφωνα με τους ανακοινωθέντες κανονισμούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν —προσαρμοσμένους σε συνθήκες πολέμου— και την καταβολή του κόστους που σχετίζεται με τις υπηρεσίες ασφάλειας, προστασίας και περιβαλλοντικής θωράκισης στις διαδρομές που ανακοινώνονται από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσινγκτον για «επανειλημμένες παραβιάσεις εμπιστοσύνης», θεωρώντας τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό ως κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας.

Ο Άλι Σαφάρι, σύμβουλος του εκπροσώπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε χαρακτηριστικά στο Al Jazeera: «Με τη συνέχιση των εχθρικών ενεργειών των ΗΠΑ, είναι άσκοπο να μιλάμε για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ».

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:54 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Guardian: Ο απρόβλεπτος Τραμπ προκαλεί διπλωματικό θρίλερ – Το Ιράν ποντάρει στην ψυχραιμία απέναντι στις παρορμητικές κινήσεις

Ενώ η κλεψύδρα για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης αδειάζει, η απρόβλε...
22:45 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που προσπάθησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση από το ναυτικό των ΗΠΑ ενός φορτηγού πλοίου με σημαία του Ιράν στον Κόλπο του Ο...
21:31 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Νετανιάχου: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν τελείωσε – Κάθε στιγμή μπορεί να φέρει εξελίξεις»

Σε κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ...
20:13 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Ιράν: Απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών – Καταγγέλλει τις «υπερβολικές απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την απόφασή του να μην συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο των ειρηνευτικών διαπρ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης