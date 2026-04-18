Γιώργος Καράβας: H αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί – ΦΩΤΟ

O Γιώργος Καράβας με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί.

Όπως έδειξε μέσα από φωτογραφίες, έχει ενοχλήσεις στην περιοχή της ωμοπλάτης και έχει ξεκινήσει θεραπείες με βεντούζες.

«Recovery mode on. Η ωμοπλάτη είχε άλλα σχέδια για αυτές τις μέρες, αλλά όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ελπίζω εσείς να είστε στα καλύτερά σας. Αλήθεια έχετε καμία πρόταση για καμιά καλή ταινία / σειρά τώρα που υπάρχει χρόνος για ξεκούραση;», έγραψε ο Γιώργος Καράβας στη λεζάντα της ανάρτησής του, παραθέτοντας φωτογραφίες από τα σημάδια που του έχουν αφήσει οι βεντούζες.

