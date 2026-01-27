Γιώργος Καράβας: «Αυτά που θέλω, εννοείται ότι θα τα λέω – Δεν με απασχολεί η κριτική των άλλων, σε αυτό το επίπεδο»

Σύνοψη από το

  • Ο Γιώργος Καράβας μίλησε με τρυφερά λόγια για τη σύζυγό του, Ραφαέλα Ψαρρού, δηλώνοντας πως «η ασφάλεια και η ελευθερία» που του προσέφερε τον οδήγησαν στο να κάνει «κάποια πράγματα τα οποία ήταν τρελά όνειρα».
  • Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιώργος Καράβας τόνισε ότι έχει «φουλ αυτοπεποίθηση», δηλώνοντας πως «αυτά που θέλω, εννοείται ότι θα τα λέω, δεν με απασχολεί η κριτική σε αυτό το επίπεδο, των άλλων».
  • Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε πως δεν τον απασχολεί αν τον χαρακτηρίσουν «ψώνιο» ή «αλαζόνα», τονίζοντας: «Εγώ αυτός είμαι. Αυτό θέλω και αυτό θα καταφέρω».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Καράβας
Φωτογραφία: Instagram/yiorgoskaravas_official

Στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου έδωσε συνέντευξη ο Γιώργος Καράβας, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 27 Ιανουαρίου. Το μοντέλο και παρουσιαστής, ο οποίος έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον χώρο της μόδας, ενώ έγινε ευρέως γνωστός στο κοινό της χώρας μας ως coach του «GNTM», μιλώντας στη Λιλή Πυράκη για το «Breakfast@Star», αναφέρθηκε με πολύ τρυφερά λόγια στη σύζυγό του Ραφαέλα Ψαρρού.

Επιπλέον, ρωτήθηκε για την αυτοπεποίθηση που έχει, εξηγώντας τον λόγο που αυτά που θέλει να κάνει, τα επικοινωνεί.

Μιλώντας για την Ραφαέλα Ψαρρού, ο Γιώργος Καράβας εξομολογήθηκε πως: «Ποτέ δεν θα πάψω να λέω ότι η ασφάλεια και η ελευθερία που ένιωσα έχοντας ως σύντροφο τη Ραφαέλα, με οδήγησαν στο να κάνω κάποια πράγματα τα οποία ήταν τρελά όνειρα.

Η Ραφαέλα είναι ένα παιδί το οποίο είναι δίπλα μου και για κάποιο περίεργο λόγο ακολουθεί τη τρέλα μου. Δεν μπορώ να σου αριθμήσω τα θετικά που έχει δώσει στη ζωή μου η Ραφαέλα με την παρουσία της».

«Δεν θα έκανα κάτι τηλεοπτικά μαζί με τη Ραφαέλα, είναι επαγγελματίας, είναι επιχειρηματίας, τρέχει δύο μαγαζιά, δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, δεν είναι στους στόχους της ή στα πλάνα της. Έχω δουλέψει με τη γυναίκα μου.

Το 2018 που η Ραφαέλα άνοιξε το πρώτο μαγαζί, εγώ παραιτήθηκα από τα γυμναστήρια τα οποία δούλευα, με σκοπό να είμαι δίπλα της. Έκανα ρεσεψιόν δύο χρόνια, για να τη βοηθήσω να σταθεί στα πόδια της επαγγελματικά και να νιώσει μια ασφάλεια. Θα το έκανα ξανά χθες, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε κανένα κόμπλεξ», εξήγησε στη συνέχεια.

«Έχω φουλ αυτοπεποίθηση»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, το μοντέλο και παρουσιαστής είπε ότι: «Με κάνει και ντρέπομαι όταν μου λένε ότι είμαι ωραίος άνδρας. Αλήθεια, στο λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Η εμφάνισή μου έπαιξε ρόλο στην αρχή της καριέρας μου στη τηλεόραση, αλλά νομίζω ότι βρέθηκαν οι σωστοί άνθρωποι απέναντί μου, ιδίως στα ξεκινήματά μου, όπου μπόρεσαν να διαχειριστούν και να αναδείξουν κάτι παραπάνω από την ομορφιά».

«Έχω φουλ αυτοπεποίθηση. Αυτά που θέλω, εννοείται ότι θα τα λέω, δεν με απασχολεί η κριτική σε αυτό το επίπεδο, των άλλων. Αυτό έλειπε, να φοβάμαι να βγω από το σπίτι μου και να πω ό,τι θέλω να κάνω. Δεν πα να με πεις ψώνιο, αλαζόνα, ό,τι θέλεις, εγώ αυτός είμαι. Αυτό θέλω και αυτό θα καταφέρω», πρόσθεσε στη συνέντευξή του.

