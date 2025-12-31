Γιώργος Καράβας-Ραφαέλα Ψαρρού: Χριστουγεννιάτικο road trip στην Ευρώπη, μαζί με τα παιδιά τους

Ο Γιώργος Καράβας και η Ραφαέλα Ψαρρού πέρασαν τα φετινά Χριστούγεννα στον δρόμο, κάνοντας ένα μεγάλο οικογενειακό road trip μαζί με τα δυο τους παιδιά. Το ταξίδι τους, που αποκάλυψαν μέσα από αναρτήσεις στα social media, ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και είχε ως τελικό προορισμό το Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, η Ραφαέλα Ψαρρού ενημέρωνε τους διαδικτυακούς της φίλους με φωτογραφίες και βίντεο από κάθε τους στάση, ενώ ο Γιώργος Καράβας βρισκόταν στο τιμόνι. Το ταξίδι τους περιλάμβανε περάσματα από Βελιγράδι, Κροατία, Σλοβενία και Σλοβακία, με σύντομες στάσεις σε διάφορες πόλεις, κυρίως για ξεκούραση και να απολαύσουν το τοπίο.

Όταν έφτασαν στο Σάλτσμπουργκ, εγκαταστάθηκαν εκεί για τις γιορτές. Οι παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές, οι φωτισμένες πλατείες και η μαγική ατμόσφαιρα της αυστριακής πόλης τούς χάρισαν οικογενειακές στιγμές ζεστασιάς και γιορτινής θαλπωρής, τις οποίες μοιράστηκαν με τους ακολούθους τους μέσα από συνεχείς δημοσιεύσεις.

Το ζευγάρι, που έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση του, έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Φίλιππο και την Καλλιόπη, και όπως έχουν δηλώσει, ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος από την πρώτη στιγμή.