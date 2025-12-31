Τέιλορ Σουίφτ: Το φιλοδώρημα που έδωσε σε εργαζόμενη ανήμερα των Χριστουγέννων

Τέιλορ Σουίφτ: Το φιλοδώρημα που έδωσε σε εργαζόμενη ανήμερα των Χριστουγέννων

Μια μοναδική εμπειρία είχε υπάλληλος του Άροουχεντ Στέιντιουμ στο Κάνσας Σίτι, η οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν συνάντησε από κοντά την Τέιλορ Σουίφτ, την ημέρα των Χριστουγέννων. Η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στο γήπεδο για να υποστηρίξει τον σύντροφό της Τράβις Κέλσι και την ομάδα των Kansas City Chiefs, όμως πριν αποχωρήσει φρόντισε να δείξει την εκτίμησή της στους εργαζόμενους, δίνοντάς τους γενναιόδωρα φιλοδωρήματα.

Η Ρόμπιν, που δούλευε εκείνη την ημέρα, μοιράστηκε την εμπειρία της με ανάρτηση στο Facebook, μέσα από την ομάδα «Taylor Swift’s Vault». Όπως ανέφερε, βρισκόταν στο πόστο της και τακτοποιούσε εκκρεμότητες της σεζόν, συνομιλώντας με συναδέλφους της, όταν είδε πρώτα τη μητέρα του παίκτη, Ντόνα Κέλσι, και έπειτα το διάσημο ζευγάρι να πλησιάζει. Η Σουίφτ, εμφανώς ευδιάθετη και σε γιορτινή διάθεση, πλησίαζε τους υπαλλήλους και μοίραζε ευχές. Όταν έφτασε κοντά στη Ρόμπιν, της είπε: «Σε ευχαριστώ πολύ που δουλεύεις τα Χριστούγεννα, σε παρακαλώ πάρε αυτό».

Η υπάλληλος περιέγραψε πως τόσο η Τέιλορ όσο και ο Τράβις ήταν χαμογελαστοί και ευγενικοί. Παραδέχθηκε πως αιφνιδιάστηκε τόσο πολύ από τη σκηνή, που για λίγο «το μυαλό της σταμάτησε», κατάφερε όμως να ανταποδώσει τις ευχές. Λίγα λεπτά μετά, μόλις το ζευγάρι απομακρύνθηκε, κοίταξε τι κρατούσε στο χέρι της: 600 δολάρια.

«Ήταν ολόκληρος ο μισθός μου για δύο εβδομάδες», σημείωσε η Ρόμπιν, εξηγώντας πως μόλις είχε ξοδέψει τα χρήματά της για τα χριστουγεννιάτικα δώρα των 8 παιδιών της. «Άρχισα αμέσως να κλαίω. Όταν γύρισα σπίτι, δεν μου πήγαινε η καρδιά να τα χαλάσω. Έβαλα ένα από τα χαρτονομίσματα σε κορνίζα. Μέχρι στιγμής δεν έχω ξοδέψει ούτε σεντ», έγραψε.

Στο κλείσιμο της ανάρτησής της, η Ρόμπιν αποθέωσε το ζευγάρι, γράφοντας: «Η Τέιλορ και ο Τράβις είναι υπέροχοι και ευγενικοί άνθρωποι. Είναι πέρα για πέρα αληθινοί, είναι απίστευτοι και πολύ καλόκαρδοι άνθρωποι. Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια μου Πολλά».

03:40 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

