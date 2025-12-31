Κώστας Τσιάρας: Παραβατική συμπεριφορά το κλείσιμο των δρόμων – Πρέπει να έρθουν στον διάλογο οι αγρότες

Νέο κάλεσμα για διάλογο απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, προς τους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Όπως ξεκαθάρισε, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει στην ικανοποίηση ενός σημαντικού μέρους των αιτημάτων τους και αναγνωρίζει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πλειονότητα του αγροτικού κόσμου.

Παρότι δήλωσε ανοιχτός στη συζήτηση, ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για νέο πακέτο οικονομικών ενισχύσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι έχει ήδη «κλείσει ένας αδιανόητος και τεράστιος κύκλος πληρωμών». Όπως διευκρίνισε, απομένει μόνο η καταβολή 180 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη παρέμβει για την αποζημίωση στο 100% των ζημιών, για το μειωμένο αγροτικό ρεύμα και το αφορολόγητο πετρέλαιο.

Αιχμές για «εκφοβισμό» αγροτών και παραβατικές συμπεριφορές

Ο υπουργός δεν δίστασε να αφήσει αιχμές για εκφοβισμό μεταξύ των ίδιων των αγροτών, φέρνοντας ως παράδειγμα το μπλόκο της Επανομής. Όπως είπε, μερίδα αγροτών επιθυμούσε να συμμετάσχει στον διάλογο με την κυβέρνηση, ωστόσο δέχθηκε πιέσεις από συναδέλφους που δεν θέλουν οποιαδήποτε μορφή συνεννόησης.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το κλείσιμο των δρόμων ως παραβατική συμπεριφορά, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση δεν επέβαλε πρόστιμα, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη διάθεση για επίλυση του ζητήματος.

Ο Κώστας Τσιάρας εμφανίστηκε πρόθυμος να μεταβεί ο ίδιος στα μπλόκα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ειλικρινής διάθεση για διάλογο.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνώρισε τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, τις οποίες απέδωσε στη μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται στον οργανισμό. Την ίδια ώρα, επέκρινε όσους διαμαρτύρονται για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ενώ παράλληλα καταγγέλλουν σκάνδαλα εντός του οργανισμού, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν μπορεί να γίνονται και τα δύο ταυτόχρονα.

Στο ζήτημα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων για την ευλογιά, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η απόφαση δεν είναι πολιτική, αλλά επιστημονική, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο υπαναχώρησης στο σχετικό αίτημα των κτηνοτρόφων.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση του ότι «μετά την πανελλαδική σύσκεψη θα πρυτανεύσει η λογική».