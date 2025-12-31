Κώστας Τσιάρας: Παραβατική συμπεριφορά το κλείσιμο των δρόμων – Πρέπει να έρθουν στον διάλογο οι αγρότες

Σύνοψη από το

  • Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, απηύθυνε νέο κάλεσμα για διάλογο προς τους αγρότες, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει περιθώριο για νέο πακέτο οικονομικών ενισχύσεων.
  • Ο κ. Τσιάρας χαρακτήρισε το κλείσιμο των δρόμων ως «παραβατική συμπεριφορά», ενώ άφησε αιχμές για «εκφοβισμό» μεταξύ των αγροτών που επιθυμούν διάλογο.
  • Αναγνώρισε καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω μεταρρύθμισης και απέρριψε το ενδεχόμενο υπαναχώρησης στο ζήτημα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων, τονίζοντας ότι η απόφαση είναι επιστημονική.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Τσιάρας: Παραβατική συμπεριφορά το κλείσιμο των δρόμων – Πρέπει να έρθουν στον διάλογο οι αγρότες

Νέο κάλεσμα για διάλογο απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, προς τους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Όπως ξεκαθάρισε, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει στην ικανοποίηση ενός σημαντικού μέρους των αιτημάτων τους και αναγνωρίζει τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η πλειονότητα του αγροτικού κόσμου.

Παρότι δήλωσε ανοιχτός στη συζήτηση, ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για νέο πακέτο οικονομικών ενισχύσεων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι έχει ήδη «κλείσει ένας αδιανόητος και τεράστιος κύκλος πληρωμών». Όπως διευκρίνισε, απομένει μόνο η καταβολή 180 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη παρέμβει για την αποζημίωση στο 100% των ζημιών, για το μειωμένο αγροτικό ρεύμα και το αφορολόγητο πετρέλαιο.

Αιχμές για «εκφοβισμό» αγροτών και παραβατικές συμπεριφορές

Ο υπουργός δεν δίστασε να αφήσει αιχμές για εκφοβισμό μεταξύ των ίδιων των αγροτών, φέρνοντας ως παράδειγμα το μπλόκο της Επανομής. Όπως είπε, μερίδα αγροτών επιθυμούσε να συμμετάσχει στον διάλογο με την κυβέρνηση, ωστόσο δέχθηκε πιέσεις από συναδέλφους που δεν θέλουν οποιαδήποτε μορφή συνεννόησης.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το κλείσιμο των δρόμων ως παραβατική συμπεριφορά, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση δεν επέβαλε πρόστιμα, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη διάθεση για επίλυση του ζητήματος.

Ο Κώστας Τσιάρας εμφανίστηκε πρόθυμος να μεταβεί ο ίδιος στα μπλόκα, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ειλικρινής διάθεση για διάλογο.

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνώρισε τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, τις οποίες απέδωσε στη μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται στον οργανισμό. Την ίδια ώρα, επέκρινε όσους διαμαρτύρονται για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ενώ παράλληλα καταγγέλλουν σκάνδαλα εντός του οργανισμού, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν μπορεί να γίνονται και τα δύο ταυτόχρονα.

Στο ζήτημα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων για την ευλογιά, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η απόφαση δεν είναι πολιτική, αλλά επιστημονική, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο υπαναχώρησης στο σχετικό αίτημα των κτηνοτρόφων.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση του ότι «μετά την πανελλαδική σύσκεψη θα πρυτανεύσει η λογική».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι νευρολόγος – Γιατί δεν φοράω ποτέ ακουστικά όταν ξαπλώνω για ύπνο» – Κίνδυνος άνοιας

Ρεκόρ απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από το υπουργείο Υγείας

Υπερταμείο: Ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών έναντι 1,275 δισ. ευρώ

«Ημέρα Καριέρας» από τη ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας από 40 επιχειρήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:03 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση

Αναρτήθηκε σήμερα Τρίτη (30/12) στο opengov.gr το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και ...
21:42 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Φάμελλος: «Το πτωχευτικό και το ιδιωτικό χρέος είναι θέματα που μας αφορούν» – Η περιοδεία στον Πειραιά και οι συναντήσεις

«Οι πολίτες, αλλά και οι επαγγελματίες και οι έμποροι, παραπονιούνται για τη χαμηλότερη αγορασ...
20:22 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Γεωργιάδης: Υπερβήκαμε σημαντικά τον στόχο απορρόφησης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2025 για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

«Η σημερινή ημέρα είναι ακόμα ένα ορόσημο για τη συστηματική και επίμονη εργασία όλων μας στο ...
20:05 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η συμμαχία Ελλάδας και ΗΠΑ να λάμψει ακόμα πιο φωτεινά την επόμενη χρονιά

«Σε όλους τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καλή Χρονιά!», αναφέρει...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι