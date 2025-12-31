Μεξικό: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους μία 16χρονη και 4 σοβαρά τραυματίες έπειτα από ένοπλη επίθεση κοντά σε γήπεδο του… Μουντιάλ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2025 στη Ζαποπάν της πολιτείας Χαλίσκο στο Μεξικό, λίγα χιλιόμετρα από το Estadio Akron στη Γουαδαλαχάρα, στάδιο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των γηπέδων του Μουντιάλ 2026. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και μία 16χρονη κοπέλα, ενώ οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως στοχευμένο χτύπημα με πιθανή σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης, περίπου δέκα ένοπλοι έστησαν ενέδρα σε επιχειρηματία, τον οποίο ορισμένες πηγές αναγνωρίζουν ως τον Alberto «El Prieto» Prieto Valencia, τη στιγμή που κινούνταν με πορτοκαλί Lamborghini Urus. Οι δράστες χρησιμοποίησαν βαρέως τύπου όπλα, με αποτέλεσμα οι σωματοφύλακες του επιχειρηματία να μην καταφέρουν να απαντήσουν στα πυρά.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν συνεχόμενους πυροβολισμούς για περισσότερα από δέκα λεπτά. Το πολυτελές SUV εμφανίζεται γεμάτο τρύπες από σφαίρες, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν πάνω από 200 κάλυκες, στοιχείο που αποτυπώνει την ένταση της επίθεσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θύματα είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας, η 16χρονη κόρη του, η οποία υπέκυψε στο νοσοκομείο, και ένας σωματοφύλακάς του, ενώ τέσσερις ακόμη σωματοφύλακες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.

Η επίθεση, που εκδηλώθηκε σε τόσο μικρή απόσταση από το στάδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές. Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για στοχευμένη ενέργεια, με τις έρευνες να στρέφονται σε εγκληματικά δίκτυα που δρουν στην περιοχή.

Μετά το περιστατικό, οι αρχές ενεργοποίησαν εκτεταμένη επιχείρηση ασφαλείας με τη συμμετοχή της πολιτειακής αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς και του στρατού, χωρίς ωστόσο να έχει πραγματοποιηθεί κάποια σύλληψη. Η εγγύτητα του συμβάντος με το γήπεδο της Γουαδαλαχάρα, που θα φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες του Μουντιάλ, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας τις επόμενες ημέρες, με στόχο την προστασία των φιλάθλων και την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Πηγή: Marca