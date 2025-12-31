Μεξικό: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους μία 16χρονη και 4 σοβαρά τραυματίες έπειτα από ένοπλη επίθεση κοντά σε γήπεδο του… Μουντιάλ

Σύνοψη από το

  • Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους μία 16χρονη, και τέσσερις σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης στη Ζαποπάν του Μεξικού, λίγα χιλιόμετρα από στάδιο του Μουντιάλ 2026.
  • Περίπου δέκα ένοπλοι έστησαν ενέδρα σε επιχειρηματία, χρησιμοποιώντας βαρέως τύπου όπλα, με τις αρχές να εκτιμούν πως πρόκειται για στοχευμένο χτύπημα συνδεδεμένο με το οργανωμένο έγκλημα.
  • Η εγγύτητα του συμβάντος με το γήπεδο της Γουαδαλαχάρα, που θα φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες του Μουντιάλ, έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρχές και αναμένεται να οδηγήσει σε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μεξικό: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους μία 16χρονη και 4 σοβαρά τραυματίες έπειτα από ένοπλη επίθεση κοντά σε γήπεδο του… Μουντιάλ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά σε ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2025 στη Ζαποπάν της πολιτείας Χαλίσκο στο Μεξικό, λίγα χιλιόμετρα από το Estadio Akron στη Γουαδαλαχάρα, στάδιο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των γηπέδων του Μουντιάλ 2026. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και μία 16χρονη κοπέλα, ενώ οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως στοχευμένο χτύπημα με πιθανή σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης, περίπου δέκα ένοπλοι έστησαν ενέδρα σε επιχειρηματία, τον οποίο ορισμένες πηγές αναγνωρίζουν ως τον Alberto «El Prieto» Prieto Valencia, τη στιγμή που κινούνταν με πορτοκαλί Lamborghini Urus. Οι δράστες χρησιμοποίησαν βαρέως τύπου όπλα, με αποτέλεσμα οι σωματοφύλακες του επιχειρηματία να μην καταφέρουν να απαντήσουν στα πυρά.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν συνεχόμενους πυροβολισμούς για περισσότερα από δέκα λεπτά. Το πολυτελές SUV εμφανίζεται γεμάτο τρύπες από σφαίρες, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν πάνω από 200 κάλυκες, στοιχείο που αποτυπώνει την ένταση της επίθεσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θύματα είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας, η 16χρονη κόρη του, η οποία υπέκυψε στο νοσοκομείο, και ένας σωματοφύλακάς του, ενώ τέσσερις ακόμη σωματοφύλακες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα όλα τα στοιχεία της υπόθεσης.

Η επίθεση, που εκδηλώθηκε σε τόσο μικρή απόσταση από το στάδιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές. Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για στοχευμένη ενέργεια, με τις έρευνες να στρέφονται σε εγκληματικά δίκτυα που δρουν στην περιοχή.

Μετά το περιστατικό, οι αρχές ενεργοποίησαν εκτεταμένη επιχείρηση ασφαλείας με τη συμμετοχή της πολιτειακής αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς και του στρατού, χωρίς ωστόσο να έχει πραγματοποιηθεί κάποια σύλληψη. Η εγγύτητα του συμβάντος με το γήπεδο της Γουαδαλαχάρα, που θα φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες του Μουντιάλ, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας τις επόμενες ημέρες, με στόχο την προστασία των φιλάθλων και την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

Πηγή: Marca

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι νευρολόγος – Γιατί δεν φοράω ποτέ ακουστικά όταν ξαπλώνω για ύπνο» – Κίνδυνος άνοιας

Ρεκόρ απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από το υπουργείο Υγείας

Υπερταμείο: Ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών έναντι 1,275 δισ. ευρώ

«Ημέρα Καριέρας» από τη ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας από 40 επιχειρήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:36 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Γιατί εμφανίζονται ενοχλημένοι οι Αμερικανοί με τις πολιτικές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη – Το παρασκήνιο για το μέλλον του Νετανιάχου

Μπροστά στις κάμερες ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέν...
23:33 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Τι σημαίνει η ανάπτυξη των ρωσικών πυραύλων Oreshnik με πυρηνική ικανότητα στη Λευκορωσία – Η μάχη Κιέβου και Μόσχας να κερδίσουν την υποστήριξη του Τραμπ

Μπορεί ο Ζελένσκι να επέστρεψε κάπως ανακουφισμένος στην πατρίδα του από την Φλόριντα, αλλά ο ...
23:07 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Εκτροχιασμός τρένου με χημικά στο Κεντάκι – Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία λένε οι αρχές

Τρένο που μετέφερε χημικά εκτροχιάστηκε σήμερα Τρίτη στο Κεντάκι των ΗΠΑ, προκαλώντας συναγερμ...
22:26 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Πέθανε σε ηλικία 35 ετών η εγγονή του Τζον Κένεντι, Τατιάνα Σλόσμπεργκ

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του 35ου προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, πέθανε σήμερα, Τρίτη, ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι