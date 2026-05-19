Μπούγας στη Βουλή: Όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς

Σε δήλωση, που αφορά στα κακουργήματα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προχώρησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, με αφορμή την τροπολογία για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας σε υποθέσεις βουλευτών, η οποία έγινε δεκτή “κατά πλειοψηφία”, στο πλαίσιο της ψήφισης του νομοσχεδίου για την Αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου. Υπέρ της τροπολογίας τάχθηκε το κυβερνών κόμμα και κατά η αντιπολίτευση.

Κλείνοντας τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Μπούγας είπε ότι «ο νομοθέτης δύναται να προβλέψει, λόγω της φύσεως ορισμένων υποθέσεων ή της ιδιότητας των εμπλεκόμενων προσώπων, δικονομικής φύσεως διατάξεις, για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας δίχως ασφαλώς αυτό να συνιστά αντισυνταγματική ή δυσμενή διάκριση και χωρίς βεβαίως να μειώνονται τα δικαιώματα των κατηγορουμένων».

Όπως είπε, η προτεινόμενη διάταξη, που επιφυλάσσει τη διεξαγωγή της κύριας ανάκρισης εντός τετράμηνης προθεσμίας από ειδικό Εφέτη-Ανακριτή, δεν θίγει τις ειδικές διατάξεις του νόμου 4786 του 2021 σχετικά με τις αρμοδιότητες του ανακριτή. Η θέση προθεσμιών στο Ποινικό Δίκαιο σε καμία περίπτωση συνεπάγεται προχειρότητα της διαδικασίας, αλλά συνάδει με τον επείγοντα χαρακτήρα των υποθέσεων και τις συνέπειές τους στον δημόσιο πολιτικό βίο, είπε ο κ. Μπούγας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μάλιστα, συνέχισε, προβλέπονται και σε περιπτώσεις εγκλημάτων ειδικής δημόσιας απαξίας, όπως στο νόμο 4022 του 2011 ή στο άρθρο 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σχετικά με την προδικασία από τον Οικονομικό Εισαγγελέα. Οι προθεσμίες υποχρεώνουν σε μη χρονοτριβή και οδηγούν σε ιδιαίτερη σπουδή για την εξάντληση όλων των δικονομικών εργαλείων αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας, είπε ο κ. Μπούγας, προσθέτοντας ότι διαφοροποίηση προβλέπεται και σε άλλες περιπτώσεις, όπως το άρθρο 110Δ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η νομοτεχνική βελτίωση «επ’ ουδενί επηρεάζει την αρμοδιότητα του ανακριτή για συγκεκριμένες ανακριτικές πράξεις, όπως ορίζονται στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στο νόμο 4786 του 2021».

Προς τούτο, και «προς άρση κάθε ερμηνευτικού προβληματισμού», ο κ. Μπούγας προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Για τα κακουργήματα αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απευθύνεται παραγγελία προς τον Ειδικό Εφέτη Ανακριτή, και με την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 28, μόνο για τη λήψη της απολογίας του κατηγορουμένου, και τυχόν μέτρων δικονομικού καταναγκασμού, και όλες οι ανακριτικές πράξεις ενεργούνται από τους εντεταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα ως το άρθρο 16β παράγραφος 1 του νόμου 4786/2021. Για, δε, την περάτωση της ανάκρισης στις υποθέσεις αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 16γ του νόμου 4786 του 2021 που προβλέπει παραπομπή με απευθείας κλήση, και σύμφωνη γνώμη Προέδρου Εφετών, σύμφωνα με το άρθρο 309 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».