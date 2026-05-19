Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων: 107 καταγγελίες από το 2022 είχαν στα χέρια τους οι Αρχές – «Έκαναν “μπραβιλίκια” στο Αμάρι»

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση του κυκλώματος εκβιασμών και παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, καθώς μαρτυρίες περιγράφουν τη δράση των εμπλεκομένων. Πέντε οικογένειες στα Βορίζια και στη Μεσσαρά φέρονται να λειτουργούσαν με μεθόδους μαφίας και να είχαν δημιουργήσει κλίμα φόβου στην ενδοχώρα του νησιού, μέσα από απειλές, εκβιασμούς, εμπρησμούς, καταστροφές περιουσιών ενώ εισέπρατταν παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από εκτάσεις που ανήκαν σε άλλους. Τα ποσά που φέρονται να καρπώθηκαν ξεπερνούν το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Οι καταγγελίες και η καθυστέρηση των Αρχών

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο του ANT1, η Αστυνομία είχε από το 2022 στα «χέρια» της καταγγελίες 107 ατόμων για αρπαγή γαιών σε βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων, ωστόσο οι Αρχές κινήθηκαν μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια, τον περασμένο Νοέμβριο. Στο ενδιάμεσο διάστημα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να επέκτειναν τις δραστηριότητές τους, ενώ η καθυστέρηση των Αρχών αποδίδεται σε δύο λόγους. Οι άνθρωποι που έκαναν τις αρχικές καταγγελίες αρνούνταν να δώσουν κατάθεση, ενώ οι Αρχές δεν είχαν αξιολογήσει την υπόθεση ως ιδιαίτερα σοβαρή.

Οι Αρχές αξιολόγησαν διαφορετικά την υπόθεση μετά τα γεγονότα στα Βορίζια και μετά τον εμπρησμό του αυτοκινήτου ενός από τους καταγγέλλοντες, ο οποίος φέρεται να ήταν ένα από τα θύματα. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι τρεις φερόμενοι ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έκαψαν το όχημα στα τέλη Μαΐου του 2025.

Η υπόθεση δεν αποτελεί τη μοναδική περίπτωση καταπάτησης τέτοιου είδους. Παρόμοιες καταγγελίες υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, όπως στα Χανιά. Η υπόθεση προκαλεί σοβαρό προβληματισμό και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς η διαπίστευση του νέου οργανισμού πληρωμών της ΑΑΔΕ, ως αρχής πληρωμής στη θέση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκκρεμεί ακόμα στις Βρυξέλλες.

Οι μαρτυρίες για τη δράση της οργάνωσης

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φερόμενη εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε επί τέσσερα χρόνια ως «κράτος εν κράτει» στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη και σήμερα, παρά τις τρεις συλλήψεις, τα θύματα, που συνολικά ξεπερνούν τα 40, εξακολουθούν να ζουν με τον φόβο.

«Κάνανε “μπραβιλίκια” στο Αμάρι, είχαν κάψει αυτοκίνητα, είχαν ξεπατώσει λιόφυτα, είχαν κάψει αμπέλια, είχαν δημιουργήσει έναν πανικό», αναφέρει μαρτυρία.

«Μέχρι να τους πιάσουν… τώρα δίνω συγχαρητήρια στην Αστυνομία, τίποτε άλλο. Δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί είναι μέσα δύο, είναι έξω σαράντα δύο», αναφέρει άλλη μαρτυρία.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 43χρονος θείος και η 32χρονη σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται να έλαβαν περίπου 89.000 ευρώ. Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης ο 44χρονος ανιψιός και η 41χρονη σύζυγός του, που φέρονται να έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις που αγγίζουν τις 100.000 ευρώ, καθώς και ο 39χρονος δεύτερος ανιψιός και η 30χρονη σύζυγός του, που εμφανίζονται να εισέπραξαν περίπου 165.000 ευρώ.

Σε αρκετές περιπτώσεις, θύματα και κατηγορούμενοι είχαν στενές οικογενειακές σχέσεις. Μάρτυρας περιέγραψε στο Mega τον φόβο που επικρατούσε στην περιοχή. «Εγώ τώρα που έχω τα κοπέλια και την οικογένειά μου θα τολμήσω να τα βάλω μαζί τους; Τώρα που ξέρω ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να κλείσουν τον δρόμο των κοπελιών μου, να τα αφήσουν ανάπηρα, να τους σκοτώσουν, χωρίς να μπορώ να αποδείξω και τίποτα;».

Ο φόβος φέρεται να μεγάλωνε, καθώς, παρά τις καταγγελίες, οι συλληφθέντες είχαν φτάσει στο σημείο να ανοίξουν πυρ κατά αστυνομικών. «Πριν από ενάμιση μήνα, τους είχαν πιάσει για ζωοκλοπή και μπαλωτάρανε τους αστυνομικούς και τους στραπατσάρανε» τόνισε ένας από τους γνωρίζοντες όσα συνέβαιναν.

«Με το έτσι θέλω πήραν τα χωράφια»

Θύματα των κατηγορουμένων μίλησαν και στην εκπομπή του Mega, Live News, και περιέγραψαν όσα υποστηρίζουν ότι βίωσαν. «Εμείς είχαμε πάρει την περιουσία μας από τους παππούδες μου, τους προπαππούδες. Είχαμε περιφράξει τα βοσκοτόπια μας, προσέχαμε να μαζεύουμε τις ελιές, όλα αυτά που δεν γίνονταν τα άλλα χρόνια, που τα είχαν κάνει ερείπια. Και μετά έφερε αυτούς. Έναν από αυτούς και μετά ο ένας από αυτούς έφερε και τα ανίψια και μετά μας διώξανε όλους, με το έτσι θέλω. Εγώ ήξερα ότι οι άνθρωποι είναι έτσι. Τους ήξερα. Καταπατούσαν τον τόπο. Δεν είχαν περιουσίες αυτοί. Και με το έτσι θέλω πήραν τα χωράφια. Εκβιασμούς, ό,τι ήθελες. Δηλαδή μου το είχαν πει, μου το είχαν στείλει μήνυμα ότι θα το πληρώσω, λέει, εγώ».

Άλλο θύμα ανέφερε στην ίδια εκπομπή ότι οι κατηγορούμενοι έκαψαν το αυτοκίνητό του, ως αντίποινα, όταν εκείνος έκανε παρατήρηση για το χωράφι του. «Ήρθαν και μου κάψανε εμένα το αμάξι. Εμείς, επειδή δεν τους θέλαμε τώρα, όλοι οι συγγενείς, με όλα αυτά που κάνανε, και πηγαίναμε κατά τον νόμο να βρούμε μία λύση, μπας και βρούμε το δίκιο μας, το ευχαριστώ ήταν αυτό. Να έρθουν να μου κάψουν εμένα το αμάξι. Αν δεν προλαβαίναμε εγώ με τον γείτονά μου, θα καιγόταν και το δεύτερο αμάξι της γυναίκας μου. Ολοσχερώς ένα ΙΧ. Ένα Mitsubishi καταστράφηκε ολοσχερώς. Τέλος. Τελείωσε. Δεν φτάνει που ήταν δηλαδή εκεί αυτοί, ήρθαν να μου κάψουν και το αμάξι εμένα. Με έκαναν αυτοί να μην έχω ούτε αμάξι και να μην έχω λεφτά να πάω να πάρω ένα άλλο αμάξι».

Την Παρασκευή απολογούνται οι 3 συλληφθέντες

Πέρα από τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη από τα Βορίζια, τα οποία έχουν συλληφθεί, η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη δύο συγγενικά ζευγάρια από τη Μεσσαρά. Ένας 48χρονος και η 37χρονη σύζυγός του φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως από επιδοτήσεις 60.000 ευρώ, ενώ ένας 55χρονος και η 33χρονη σύζυγός του φέρονται να εισέπραξαν ποσό που ξεπερνά τις 130.000 ευρώ.

Ο 43χρονος, ο οποίος συνελήφθη στη Λεωφόρο Συγγρού έξω από νοσοκομείο, και οι δύο ανιψιοί του θα απολογηθούν την Παρασκευή. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι θα κληθούν το επόμενο διάστημα από τις δικαστικές Αρχές.

Αρνούνται τις κατηγορίες

Αρνούνται τις κατηγορίες οι τρεις βασικοί συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος.

Όπως δήλωσε η συνήγορος υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων, Θεονύμφη Μπέρκη, τα αδικήματα που καταλογίζονται στους εντολείς τους δεν έχουν τελεστεί απ’ αυτούς, ενώ επεσήμανε ότι «όσα ακίνητα αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί αφορούν ενοικιαζόμενα κτήματα και τούτο προκύπτει από τα μισθωτήρια, τα οποία θα κατατεθούν, ενώπιoν των αρμοδίων αρχών».

«Δεν προέκυπτε σκοπός φυγής»

Η δικηγόρος των τριών βασικών κατηγορουμένων, ανέφερε ότι οι εντολείς της αρνούνται τις κατηγορίες. «Αρνούμεθα στεντορείως όλα τα αδικήματα. Δεν έχουν τελεστεί από τους ανθρώπους αυτούς. Όσες περιουσίες, όσα ακίνητα αγροτεμάχια έχουν δηλωθεί αφορούν ενοικιαζόμενα κτήματα και τούτο προκύπτει από τα μισθωτήρια, τα οποία θα κατατεθούν, ενώπιoν των αρμοδίων αρχών» είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε ότι οι κατηγορούμενοι δεν αμφισβητούν τις ιδιοκτησίες των ανθρώπων της περιοχής.

«Δεν μιλάμε και δεν νοείται καταπάτηση, ενώ είμαστε διατεθειμένοι να υπογράψουμε οποιοδήποτε έγγραφο, σε οποιονδήποτε θεωρεί ότι εμείς βρισκόμαστε εκεί προκειμένου να καταπατήσουμε την περιουσία του» είπε χαρακτηριστικά η συνήγορός τους, σχολιάζοντας ότι οι κατηγορούμενοι «μένουν εκεί νομίμως».

Παράλληλα, η δικηγόρος εξέφρασε αντιρρήσεις σχετικά με την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης, αναφέροντας ότι οι άνθρωποι αυτοί «ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και σκοπός φυγής, που είναι προϋπόθεση για την έκδοση εντάλματος δεν επιβεβαιώνεται και δεν προέκυπτε». Επίσης, τόνισε ότι οι πράξεις που τους αποδίδονται αφορούν σε περιστατικά του 2021, 2022 και 2023 «οπότε λείπει το στοιχείο της αμεσότητας κινδύνου τέλεσης νέων αδικημάτων».

Αναφέρθηκε, επίσης στη σύλληψη του 43χρονου, που θεωρείται ως ο «αρχηγός» του κυκλώματος, κατά την έξοδό του από νοσοκομείο της Αθήνας. «Για μένα είναι απάνθρωπο ή ιδιαιτέρως σκληρό όταν ο άνθρωπος εξέρχεται από το νοσοκομείο… να αντιμετωπίζει αυτήν εδώ την εικόνα» τόνισε, ενώ σχολίασε πως πρόκειται για άτομο που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, έχει εννέα παιδιά και έχει μόνιμο τόπο κατοικίας τα Βορίζια.

«Είναι νομίμως διαμένοντες στην περιοχή των Βοριζίων, είναι διαθέσιμοι στις αρχές και ούτε από κάποιο στοιχείο της δικογραφίας, αλλά ούτε από τα στοιχεία της καθημερινότητας και της προσωπικής τους ζωής, δεν προκύπτει σκοπός φυγής. Αυτά, δηλαδή, τα στοιχεία που θα έπρεπε να υπάρχουν για την έκδοση του εντάλματος σύλληψης» κατέληξε η συνήγορος υπεράσπισης.