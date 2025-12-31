Φως στο Τούνελ: «Το χεράκι της δεν ήταν μαυρισμένο» – Όσα είχε πει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

Αδιανόητο χαρακτήριζε ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου το ενδεχόμενο δολοφονίας της μητέρας του, λίγες μόλις μέρες προτού συλληφθεί για τον φόνο της. Σε συνομιλία του με την Αγγελική Νικολούλη, στο πλαίσιο της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», επέμενε πως θεωρούσε αδύνατο κάποιος να έχει σκοτώσει την μητέρα του, η οποία ήταν χήρα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

Η Ελένη Παπαδοπούλου βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι, με τα στοιχεία να δείχνουν πως ο θάνατός της δεν οφειλόταν σε ατύχημα αλλά σε εγκληματική ενέργεια. Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, ο γιος της την είχε πρώτα ναρκώσει, κατόπιν τη δολοφόνησε και στη συνέχεια έβαλε φωτιά, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η δημοσιογράφος ενημέρωσε τον γιο της άτυχης γυναίκας ότι τα νεότερα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ξεκάθαρα εμπρησμό από ανθρώπινο χέρι.

Όταν εκείνη τον ρώτησε ποιος είχε πρόσβαση στο διαμέρισμα, εκείνος αντέδρασε αμήχανα και αρνήθηκε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, λέγοντας: «Δεν ξέρω, τι να πω… να μάθουμε πρώτα τα στοιχεία, τι είναι αυτά που βρήκαν. Πιστεύω ότι από την πρώτη μέρα τα έψαξαν όλα. Είχαν κάνει τη δουλειά τους καλά οι άνθρωποι σίγουρα. Αποκλείεται να είχαν υποψία και να μην τα έψαξαν όλα. Δε θέλω να μαντεύω, ούτε να βάζω με το μυαλό μου τίποτα, γιατί ξέρω ότι οι άνθρωποι που πέρασαν από το σπίτι ήταν όλοι εκλεκτά παιδιά και είχε έρωτα μαζί τους η μητέρα μου. Τα αγαπούσε. Δε μπορώ να σκεφτώ κακό για κανέναν».

Παρά την επιμονή της Αγγελικής Νικολούλη πως όλα τα στοιχεία δείχνουν μαρτυρικό θάνατο και πως η αλήθεια πρέπει να λάμψει για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, εκείνος δεν άλλαξε στάση. «Βασικά το αποκλείω. Αν έχετε κάποια στοιχεία παραπάνω που δεν ξέρω, να μου τα πείτε, θα το ήθελα», δήλωσε.

Ο ίδιος υποστήριζε πως μιλούσε “στα τυφλά”, ότι περιμένει την ολοκλήρωση του πορίσματος και ότι κατά τη γνώμη του, η πιθανότητα να εμπλέκεται κάποιο πρόσωπο από το περιβάλλον της μητέρας του ήταν «απίθανη».

Η δημοσιογράφος επέμεινε πως αν πρόκειται για μια τόσο σκληρή εγκληματική πράξη, πρέπει να υπάρξει παραδειγματική τιμωρία. «Κι εγώ και ο καθένας στη θέση μου, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα ήθελε να τιμωρηθεί ο άνθρωπος που το έκανε, αλλά το θεωρώ απίθανο από τους ανθρώπους που πέρασαν από το σπίτι μας», είπε.

Όταν η συζήτηση έφτασε στο ζήτημα του πιθανού κινήτρου, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Κανένας. Δεν υπήρχε κανένα κίνητρο από κανέναν. Δεν θέλω να το συζητήσω άλλο».

Στη συνέχεια, προσπάθησε να αμφισβητήσει ευθέως τα στοιχεία της έρευνας των Αρχών, αναφέροντας: «Και αυτό το περίεργο φαινόμενο με τη φωτιά, πώς επιβίωσε το ύφασμα ιδίως αν ήταν εμποτισμένο με εύφλεκτο υλικό; Και το χέρι… το χεράκι της ήταν σαν ζωντανό, με το μανικιούρ, δεν ήταν καν μαυρισμένο. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ και σίγουρα το έχουν φωτογραφίσει. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο αυτό».

Λίγες μέρες μετά από αυτή τη συνομιλία, οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Ο ίδιος συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή, τέσσερα ολόκληρα χρόνια μετά τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου.