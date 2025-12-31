Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Enikos Newsroom

Media

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Κάθε νέα χρονιά φέρνει μαζί της νέες διατροφικές τάσεις με μικρές εκπλήξεις, μεγαλύτερη ουσία και καθαρή γεύση. Από συνειδητές επιλογές μέχρι αναπάντεχα old-school υλικά που επιστρέφουν δυναμικά, η κουζίνα μάς δείχνει ξανά ότι η απόλαυση δεν χρειάζεται υπερβολές. Θέλουμε φαγητό που τρέφει, ενθουσιάζει και αφήνει αποτύπωμα, όχι μόνο στα πιάτα, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Η νέα χρονιά δεν υπόσχεται τελειότητα, υπόσχεται γεύσεις που αξίζει να τις ζήσεις. Ποια θα γίνει η αγαπημένη σας;

Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στο περιοδικό real taste & style, που κυκλοφορεί με τη Realnews.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι νευρολόγος – Γιατί δεν φοράω ποτέ ακουστικά όταν ξαπλώνω για ύπνο» – Κίνδυνος άνοιας

Ρεκόρ απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από το υπουργείο Υγείας

Υπερταμείο: Ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών έναντι 1,275 δισ. ευρώ

«Ημέρα Καριέρας» από τη ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας από 40 επιχειρήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:30 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Μετά τις γιορτές, ο οργανισμός ζητά… βοήθεια! Ηρθε η ώρα για ένα φυσικό restart γεμάτο γεύση κ...
22:30 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ο Στέφανος Σαράτσης ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται την ...
21:30 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Η δημοσιογράφος Σίσσυ Νίκα ταξιδεύει στη Γενεύη, την κοσμοπολίτικη πόλη όπου η γεύση συναντά τ...
20:30 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Οταν ο χειμώνας ζητά παρηγοριά, η απάντηση βρίσκεται πάντα στην κατσαρόλα. Στο πρώτο τεύχος το...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι