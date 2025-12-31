Euroleague: Σπουδαία «διπλά» για Ζαλγκίρις και Μονακό – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

  • Η Ζαλγκίρις “άλωσε” το Τελ Αβίβ, επικρατώντας με 93-80 της Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη, εκμεταλλευόμενη την απουσία του Βασίλιε Μίσιτς. Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος και ο Μόουζες Ράιτ έκαναν τη διαφορά.
  • Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη σάρωσε την Μπαρτσελόνα με 90-74 στο Παλαού Μπλαουγκράνα. Οι παίκτες του Σπανούλη δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο.
  • Πρωταγωνιστής της Μονακό ήταν ο Μάικ Τζέιμς με 19 πόντους και 5 ασίστ, ενώ για την Μπαρτσελόνα ξεχώρισε μόνο ο Μπιρθουέλα με 25 πόντους. Δύο μεγάλα «διπλά» σημάδεψαν την πρώτη μέρα της 19ης αγωνιστικής.
Euroleague: Σπουδαία «διπλά» για Ζαλγκίρις και Μονακό – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες περιλάμβανε η πρώτη μέρα της 19ης αγωνιστικής στη Euroleague, με τη Ζαλγκίρις να “αλώνει” το Τελ Αβίβ και τη Μονακό να… χορεύει στη Βαρκελώνη. Η ομάδα του Κάουνας επικράτησε με 93-80 της Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη, εκμεταλλευόμενη την απουσία του Βασίλιε Μίσιτς. Την ίδια ώρα, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη σάρωσε την Μπαρτσελόνα με 90-74 στο Παλαού Μπλαουγκράνα, σε ένα ντέρμπι που είχε ξεκάθαρο φαβορί και τελικά ξεκάθαρο νικητή.

Η Ζαλγκίρις παρουσιάστηκε εξαιρετικά διαβασμένη και με δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν τη διαφορά. Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος σημείωσε 17 πόντους και μοίρασε 4 ασίστ, ενώ ο Μόουζες Ράιτ πρόσθεσε 15 πόντους και 3 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα τους σε μια εμφατική νίκη μέσα σε μια δύσκολη έδρα. Η Χάποελ έδειξε να χάνει τον ρυθμό της, καθώς η απουσία του Μίσιτς μπέρδεψε το πλάνο του Ιτούδη και οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν ποτέ ουσιαστικά στο παιχνίδι.

Το σπουδαιότερο παιχνίδι της βραδιάς έγινε στη Βαρκελώνη, με τη Μονακό να κυριαρχεί απόλυτα απέναντι στην Μπαρτσελόνα και να φεύγει με μια επιβλητική νίκη. Οι παίκτες του Σπανούλη δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο και η εικόνα της ομάδας εντός παρκέ φανέρωσε απόλυτη κυριαρχία, με αποτέλεσμα να υπάρξει έντονος εκνευρισμός στον πάγκο των Καταλανών και στον Τσάβι Πασκουάλ.

Πρωταγωνιστής της Μονακό ήταν ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος τελείωσε το ματς με 19 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ουσιαστική συμβολή είχαν και οι Χέιζ με 15 πόντους και Μίροτιτς με 13. Για την Μπαρτσελόνα, ξεχώρισε μόνο ο Μπιρθουέλα, που το “πάλεψε” με 25 πόντους, όμως δεν είχε ουσιαστική στήριξη από τους συμπαίκτες του.

Τα αποτελέσματα στη 19η αγωνιστική

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

  • Βιλερμπάν – Παρί 94-89
  • Βαλένθια – Παρτίζαν 86-73
  • Μπαρτσελόνα – Μονακό 74-90
  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις 93-80

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026

  • 19:00 Εφές – Ερυθρός Αστέρας
  • 21:00 Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε
  • 21:15 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
  • 21:30 Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο
  • 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ντουμπάι
  • 22:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η κατάταξη της Euroleague

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-6
  2. Βαλένθια 13-6
  3. Παναθηναϊκός 12-6
  4. Μπαρτσελόνα 12-7
  5. Φενέρμπαχτσε 11-6 *
  6. Μονακό 12-7
  7. Ολυμπιακός 10-7 *
  8. Ζάλγκιρις Κάουνας 11-8
  9. Ρεάλ Μαδρίτης 10-8
  10. Ερυθρός Αστέρας 10-8
  11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9
  12. Ντουμπάι 9-9
  13. Βίρτους Μπολόνια 8-10
  14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-10
  15. Παρτίζαν 6-13
  16. Παρί 6-13
  17. Μπασκόνια 6-12
  18. Αναντολού Εφές 6-12
  19. Μπάγερν Μονάχου 5-13
  20. Βιλερμπάν 8-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

