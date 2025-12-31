Αμαλία Κωστοπούλου: Στο Κολοράντο μαζί με τον σύζυγό της Jake Medwell – Δείτε φωτογραφίες

Στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς σε χειμερινό προορισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της Jake Medwell, επιλέγοντας για τις γιορτές το κοσμοπολίτικο Άσπεν. Το ζευγάρι, που διαμένει μόνιμα στις ΗΠΑ, ταξίδεψε στο χιονισμένο Κολοράντο για να υποδεχτεί το νέο έτος, απολαμβάνοντας τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μαζί με φίλους.

Το γραφικό θέρετρο, γνωστό για την πολυτελή του ατμόσφαιρα και τα εντυπωσιακά χειμερινά τοπία, αποτέλεσε ιδανική επιλογή για λίγες μέρες ξεκούρασης. Η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε φωτογραφίες και στιγμιότυπα από το ταξίδι στα κοινωνικά της δίκτυα, αποτυπώνοντας τη ζεστή και γιορτινή διάθεση της παρέας τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ζευγάρι έχει ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ και σχεδιάζει να πραγματοποιήσει τον θρησκευτικό γάμο στην Ελλάδα εντός του 2026.