ΗΠΑ: Γιατί εμφανίζονται ενοχλημένοι οι Αμερικανοί με τις πολιτικές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη – Το παρασκήνιο για το μέλλον του Νετανιάχου

Σύνοψη από το

  • Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για αρκετές από τις πολιτικές που ακολουθεί το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, παρά τις στενές σχέσεις Τραμπ και Νετανιάχου.
  • Ο Τραμπ και οι ανώτεροι σύμβουλοί του έθεσαν ως ιδιαίτερο ζήτημα την ανεξέλεγκτη βία των Ισραηλινών εποίκων, την επέκταση των εποικισμών και την παρακράτηση εσόδων από την Παλαιστινιακή Αρχή.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι υπήρξε κάποια διαφωνία με τον Νετανιάχου για τη Δυτική Όχθη, δηλώνοντας ότι «δεν θα έλεγα ότι συμφωνούμε 100%».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Δυτική Όχθη εποικισμοί στρατός Ισραήλ
Εποικισμοί στην Δυτική Όχθη. Πηγή: Flash90

Μπροστά στις κάμερες ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδειξαν για άλλη μία φορά τις στενές σχέσεις που διατηρούν. Ωστόσο στο παρασκήνιο φαίνεται ότι υπάρχει ενόχληση με τις πολιτικές του Ισραήλ στην Δυτική Όχθη.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε στην ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel ότι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι κοντά στον Τραμπ στις συναντήσεις της Δευτέρας εξέφρασαν την ανησυχία τους για αρκετές από τις πολιτικές που ακολουθεί το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη.

Ο Τραμπ και οι ανώτεροι σύμβουλοί του έθεσαν ως ιδιαίτερο ζήτημα την ανεξέλεγκτη βία των Ισραηλινών εποίκων, την επέκταση των εποικισμών και την παρακράτηση από το Ισραήλ αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα φορολογικά έσοδα της Παλαιστινιακής Αρχής, γεγονός που την έφερε στα πρόθυρα της κατάρρευσης, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες για τα θέματα αυτά ήταν εγκάρδιες, αν και η Ουάσιγκτον εξέφρασε τον φόβο ότι η αστάθεια στη Δυτική Όχθη θα μπορούσε να βλάψει τις προσπάθειες σταθεροποίησης της Λωρίδας της Γάζας και της επέκτασης των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Σε σχετική ερώτηση αν εξέφρασε ανησυχία για τη βία των Ισραηλινών εποίκων κατά τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι υπήρξε κάποια διαφωνία. «Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση για πολύ καιρό σχετικά με τη Δυτική Όχθη και δεν θα έλεγα ότι συμφωνούμε 100% για τη Δυτική Όχθη. Αλλά θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα για τη Δυτική Όχθη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ο Νετανιάχου θα κάνει το σωστό»

Επίσης εκτιμάται ότι οι ΗΠΑ πιέζουν το Ισραήλ να αποδεσμεύσει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα που η Ιερουσαλήμ παρακρατεί από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Όταν ζητήθηκε από τον Τραμπ να αναφέρει ποια είναι τα σημεία διαφωνίας του με το Τελ Αβίβ αναφορικά με τη Δυτική Όχθη ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απάντησε. Ωστόσο δήλωσε με νόημα ότι «ο Νετανιάχου τελικά «θα κάνει το σωστό».

Το Ισραήλ εισπράττει φόρους και τελωνειακά τέλη για λογαριασμό της Παλαιστινιακής Αρχής. Ωστόσο κατά διαστήματα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 αρνείται να μεταφέρει τα χρήματα στους Παλαιστίνιους στη Ραμάλα. Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ έχει δηλώσει ότι αυτά τα χρήματα υποστηρίζουν την τρομοκρατία και θα επιδιώξει την κατάρρευση της κυβέρνησης της Παλαιστινιακής Αρχής μέσω «οικονομικού στραγγαλισμού», προκειμένου να αποτρέψει τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.

Την ίδια στιγμή ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι αντιμέτωπος με μεγάλη πίεση από τους ακροδεξιούς εταίρους στον κυβερνητικό συνασπισμό οι οποίοι θέλουν να δουν τους ισραηλινούς εποικισμούς στην Δυτική Όχθη να προχωρούν και να ενταφιαστεί δια παντός το όνειρο των Παλαιστινίων για ένα ανεξάρτητο κράτος.

Διαπραγματεύσεις με τον Χέρτζογκ

Οι άνθρωποι κοντά στον Νετανιάχου φέρονται, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, να επιδιώκουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τον Ισραηλινό πρόεδρο, Ισαάκ Χέρτζογκ προκειμένου να τερματιστεί η δίκη σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού για τις κατηγορίες για διαφθορά.

Πρόσωπα κοντά στον πρωθυπουργό Νετανιάχου φέρεται να έχουν επικοινωνήσει με τον Ισαάκ Χέρτζογκ προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα διεξαγωγής διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη κάποιας μορφής συμφωνίας αποδοχής ενοχής για να σταματήσει η δίκη οριστικά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ισραήλ, Kan, στελέχη της κυβερνητικής συμμαχίας εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία του Ισαάκ Χέρτζογκ, αντί να περιμένουν την απόφαση του Ισραηλινού προέδρου σχετικά με το αίτημα του Νετανιάχου για προεδρική χάρη.

Κατά τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος τον είχε διαβεβαιώσει ότι η διαδικασία για να δοθεί χάρη στον Νετανιάχου βρίσκεται σε εξέλιξη. Το γραφείο του Χέρτζογκ διέψευσε άμεσα τη δήλωση του Τραμπ.

Οι δικηγόροι του Νετανιάχου υπέβαλαν επίσημα αίτημα στο γραφείο του Χέρτσογκ πριν από ένα μήνα προκειμένου να του δοθεί χάρη χωρίς να παραδεχτεί καμία ενοχή. Τότε ξεκίνησε μία συζήτηση στα ισραηλινά ΜΜΕ και την αντιπολίτευση εάν η χάρη πρέπει να δοθεί στον Νετανιάχου με αντάλλαγμα να δεχθεί να αποσυρθεί οριστικά από την πολιτική σκηνή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Είμαι νευρολόγος – Γιατί δεν φοράω ποτέ ακουστικά όταν ξαπλώνω για ύπνο» – Κίνδυνος άνοιας

Ρεκόρ απορρόφησης πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από το υπουργείο Υγείας

Υπερταμείο: Ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών έναντι 1,275 δισ. ευρώ

«Ημέρα Καριέρας» από τη ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας από 40 επιχειρήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:15 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Μεξικό: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους μία 16χρονη και 4 σοβαρά τραυματίες έπειτα από ένοπλη επίθεση κοντά σε γήπεδο του… Μουντιάλ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν σοβαρά σε ένοπλη επί...
23:33 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

Τι σημαίνει η ανάπτυξη των ρωσικών πυραύλων Oreshnik με πυρηνική ικανότητα στη Λευκορωσία – Η μάχη Κιέβου και Μόσχας να κερδίσουν την υποστήριξη του Τραμπ

Μπορεί ο Ζελένσκι να επέστρεψε κάπως ανακουφισμένος στην πατρίδα του από την Φλόριντα, αλλά ο ...
23:07 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Εκτροχιασμός τρένου με χημικά στο Κεντάκι – Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία λένε οι αρχές

Τρένο που μετέφερε χημικά εκτροχιάστηκε σήμερα Τρίτη στο Κεντάκι των ΗΠΑ, προκαλώντας συναγερμ...
22:26 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Πέθανε σε ηλικία 35 ετών η εγγονή του Τζον Κένεντι, Τατιάνα Σλόσμπεργκ

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του 35ου προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, πέθανε σήμερα, Τρίτη, ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι