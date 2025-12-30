ΗΠΑ: Γιατί εμφανίζονται ενοχλημένοι οι Αμερικανοί με τις πολιτικές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη – Το παρασκήνιο για το μέλλον του Νετανιάχου

Μπροστά στις κάμερες ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδειξαν για άλλη μία φορά τις στενές σχέσεις που διατηρούν. Ωστόσο στο παρασκήνιο φαίνεται ότι υπάρχει ενόχληση με τις πολιτικές του Ισραήλ στην Δυτική Όχθη.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε στην ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel ότι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι κοντά στον Τραμπ στις συναντήσεις της Δευτέρας εξέφρασαν την ανησυχία τους για αρκετές από τις πολιτικές που ακολουθεί το Ισραήλ στη Δυτική Όχθη.

Ο Τραμπ και οι ανώτεροι σύμβουλοί του έθεσαν ως ιδιαίτερο ζήτημα την ανεξέλεγκτη βία των Ισραηλινών εποίκων, την επέκταση των εποικισμών και την παρακράτηση από το Ισραήλ αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα φορολογικά έσοδα της Παλαιστινιακής Αρχής, γεγονός που την έφερε στα πρόθυρα της κατάρρευσης, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες για τα θέματα αυτά ήταν εγκάρδιες, αν και η Ουάσιγκτον εξέφρασε τον φόβο ότι η αστάθεια στη Δυτική Όχθη θα μπορούσε να βλάψει τις προσπάθειες σταθεροποίησης της Λωρίδας της Γάζας και της επέκτασης των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Σε σχετική ερώτηση αν εξέφρασε ανησυχία για τη βία των Ισραηλινών εποίκων κατά τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι υπήρξε κάποια διαφωνία. «Είχαμε μια μεγάλη συζήτηση για πολύ καιρό σχετικά με τη Δυτική Όχθη και δεν θα έλεγα ότι συμφωνούμε 100% για τη Δυτική Όχθη. Αλλά θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα για τη Δυτική Όχθη», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ο Νετανιάχου θα κάνει το σωστό»

Επίσης εκτιμάται ότι οι ΗΠΑ πιέζουν το Ισραήλ να αποδεσμεύσει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια από έσοδα που η Ιερουσαλήμ παρακρατεί από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Όταν ζητήθηκε από τον Τραμπ να αναφέρει ποια είναι τα σημεία διαφωνίας του με το Τελ Αβίβ αναφορικά με τη Δυτική Όχθη ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απάντησε. Ωστόσο δήλωσε με νόημα ότι «ο Νετανιάχου τελικά «θα κάνει το σωστό».

Το Ισραήλ εισπράττει φόρους και τελωνειακά τέλη για λογαριασμό της Παλαιστινιακής Αρχής. Ωστόσο κατά διαστήματα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023 αρνείται να μεταφέρει τα χρήματα στους Παλαιστίνιους στη Ραμάλα. Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριχ έχει δηλώσει ότι αυτά τα χρήματα υποστηρίζουν την τρομοκρατία και θα επιδιώξει την κατάρρευση της κυβέρνησης της Παλαιστινιακής Αρχής μέσω «οικονομικού στραγγαλισμού», προκειμένου να αποτρέψει τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.

Την ίδια στιγμή ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι αντιμέτωπος με μεγάλη πίεση από τους ακροδεξιούς εταίρους στον κυβερνητικό συνασπισμό οι οποίοι θέλουν να δουν τους ισραηλινούς εποικισμούς στην Δυτική Όχθη να προχωρούν και να ενταφιαστεί δια παντός το όνειρο των Παλαιστινίων για ένα ανεξάρτητο κράτος.

Διαπραγματεύσεις με τον Χέρτζογκ

Οι άνθρωποι κοντά στον Νετανιάχου φέρονται, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, να επιδιώκουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τον Ισραηλινό πρόεδρο, Ισαάκ Χέρτζογκ προκειμένου να τερματιστεί η δίκη σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού για τις κατηγορίες για διαφθορά.

Πρόσωπα κοντά στον πρωθυπουργό Νετανιάχου φέρεται να έχουν επικοινωνήσει με τον Ισαάκ Χέρτζογκ προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα διεξαγωγής διαπραγματεύσεων με στόχο την επίτευξη κάποιας μορφής συμφωνίας αποδοχής ενοχής για να σταματήσει η δίκη οριστικά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ισραήλ, Kan, στελέχη της κυβερνητικής συμμαχίας εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία του Ισαάκ Χέρτζογκ, αντί να περιμένουν την απόφαση του Ισραηλινού προέδρου σχετικά με το αίτημα του Νετανιάχου για προεδρική χάρη.

Κατά τη συνάντησή του με τον Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος τον είχε διαβεβαιώσει ότι η διαδικασία για να δοθεί χάρη στον Νετανιάχου βρίσκεται σε εξέλιξη. Το γραφείο του Χέρτζογκ διέψευσε άμεσα τη δήλωση του Τραμπ.

Οι δικηγόροι του Νετανιάχου υπέβαλαν επίσημα αίτημα στο γραφείο του Χέρτσογκ πριν από ένα μήνα προκειμένου να του δοθεί χάρη χωρίς να παραδεχτεί καμία ενοχή. Τότε ξεκίνησε μία συζήτηση στα ισραηλινά ΜΜΕ και την αντιπολίτευση εάν η χάρη πρέπει να δοθεί στον Νετανιάχου με αντάλλαγμα να δεχθεί να αποσυρθεί οριστικά από την πολιτική σκηνή.