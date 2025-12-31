Νέα Ορλεάνη: Ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας ενόψει της Πρωτοχρονιάς ένα χρόνο μετά τη φονική επίθεση – Άφιξη της Εθνοφρουράς

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την πολύνεκρη επίθεση με φορτηγό στην καρδιά της Νέας Ορλεάνης, που σκότωσε 14 ανθρώπους στην οδό Μπέρμπον, οι αρχές ενισχύουν την ασφάλεια ενόψει των φετινών εορτασμών της Πρωτοχρονιάς. Ήδη, 350 μέλη της Εθνοφρουράς βρίσκονται στην πόλη, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη κινητοποίηση δυνάμεων ασφαλείας για αυτή την περίοδο των γιορτών. Οι στρατιώτες είναι οπλισμένοι και επιτηρούν τις εισόδους του Γαλλικού Τετραγώνου, ενώ θα παραμείνουν στην περιοχή μέχρι και το τέλος των εκδηλώσεων για το Καρναβάλι και το Mardi Gras.

Η ενίσχυση της ασφάλειας κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η περσινή επίθεση ανέδειξε σοβαρά κενά στο σύστημα προστασίας της κεντρικής οδού Μπέρμπον, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για τη νυχτερινή ζωή και τον τουρισμό της πόλης. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, την 1η Ιανουαρίου 2025, όταν ο Σαμσούντ-Ντιν Τζάμπαρ έπεσε με φορτηγό πάνω σε πλήθος που γιόρταζε στους δρόμους, σκοτώνοντας 14 ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες. Η αστυνομία τον σκότωσε επί τόπου. Ο Τζάμπαρ, Αμερικανός πολίτης και πρώην στρατιωτικός, είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στο Ισλαμικό Κράτος μέσω των social media.

BREAKING: National Guard has officially been deployed to New Orleans, Louisiana. Seen on Bourbon Street in French Quarter. Video by @noturtlesoup17 @FreedomNTV [email protected] to license pic.twitter.com/w3hD4nie6Q — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) December 31, 2025

Μετά την επίθεση, οι αρχές προχώρησαν σε επανεξέταση του συστήματος ασφαλείας της οδού Μπέρμπον, το οποίο βασιζόταν σε προσωρινά μέτρα όπως σταθμευμένα περιπολικά, κινούμενα εμπόδια και 32 μεταλλικές μπάρες, που τοποθετούνται κάθε βράδυ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αστυνομικό Σάμουελ Παλούμπο, τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να αντέξουν σε συγκρούσεις με οχήματα υψηλής ταχύτητας. «Η διάταξη αυτή είναι μια προσωρινή λύση για ένα μόνιμο πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ανάγκη για σταθερές και ενισχυμένες πύλες ασφαλείας.

Παρότι οι αρχές της Λουιζιάνα διαβεβαιώνουν πως ο τουριστικός προορισμός είναι πλέον ασφαλής, οικογένειες των θυμάτων υποστηρίζουν ότι τα μέτρα δεν είναι αρκετά για να αποτραπεί μια νέα τραγωδία. Ζητούν πιο αποφασιστικές παρεμβάσεις, ενώ στηρίζουν την πρόταση να μετατραπεί η οδός Μπέρμπον αποκλειστικά σε πεζόδρομο. Η πρόταση αυτή, ωστόσο, συναντά αντιδράσεις από κατοίκους και επαγγελματίες, οι οποίοι θεωρούν πως κάτι τέτοιο θα πλήξει την εμπορική δραστηριότητα της περιοχής.

#BREAKING: The National Guard is now in New Orleans ahead of New Year’s Day celebrations. pic.twitter.com/BVyhZZEl45 — Mallory Smith (@mallorysmithtv) December 30, 2025

Η οδύνη για τις απώλειες παραμένει ζωντανή. Η μητέρα της 18χρονης Νίκυρα Ντεντό, που ήταν έτοιμη να ξεκινήσει το κολέγιο, ανέφερε πως η κόρη της φαίνεται στα τελευταία της λεπτά σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media. «Αυτό το βίντεο με στοιχειώνει», δήλωσε συγκλονισμένη στο Associated Press η Μελίσα Ντεντό. Όπως υποστηρίζει η ίδια, το γεγονός ότι το κορίτσι της εμφανίζεται να προσπαθεί να σωθεί, την έχει σημαδέψει.

Η νέα δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, Ελένα Μορένο, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την παρουσία της Εθνοφρουράς και τη συμβολή της στην προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι οι φετινοί εορτασμοί θα κυλήσουν χωρίς νέα τραγωδία.