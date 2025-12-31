Ρωσία: Μαζικές ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ενεργειακές υποδομές στη Μόσχα

Μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσε η Ουκρανία σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τη Μόσχα, όσο και τη νοτιοδυτική πόλη Τουάπσε, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και εκτεταμένες πυρκαγιές. Οι επιδρομές εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής φθοράς του Κιέβου απέναντι στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας, που παραμένουν βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου.

Στη ρωσική πρωτεύουσα, τα drones προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, καθώς χτύπησαν στόχους που συνδέονται με το ενεργειακό δίκτυο. Την ίδια ώρα, στην Τουάπσε της περιφέρειας Κρασνοντάρ, ξέσπασαν πολλαπλές φωτιές στις εγκαταστάσεις του τοπικού διυλιστηρίου πετρελαίου, κοντά στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

BREAKING: More than 100 000 people in Moscow suffer from a blackout after a massive Ukrainian drone strike on energy infrastructure in the Moscow region. It’s the first time parts of Moscow lose power following Ukrainian drone strikes.

pic.twitter.com/beSD1m4CMp — Visegrád 24 (@visegrad24) December 30, 2025

Μόνο μέσα στον Δεκέμβριο, καταγράφηκαν τουλάχιστον 24 επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, δεξαμενόπλοια και άλλες υποδομές στη θάλασσα, αλλά και σε σημαντικά τμήματα αγωγών. Παρότι η Ρωσία εξακολουθεί να εξάγει μεγάλες ποσότητες αργού πετρελαίου, τα έσοδα από την ενέργεια εμφανίζουν πτώση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ρωσικής κυβέρνησης, η συνεισφορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στα συνολικά φορολογικά έσοδα αναμένεται να περιοριστεί φέτος στο 23%, αγγίζοντας ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Multiple fires are currently burning at the Tuapse Oil Refinery in the Southwestern Russian city of Tuapse in Krasnodar Krai near the coast of the Black Sea, following several drone strikes in the past hour by the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/ydNCt5LRR0 — OSINTdefender (@sentdefender) December 30, 2025

Παράλληλα, το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις του σε υπεράκτιες υποδομές, εστιάζοντας σε πεδία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κασπία Θάλασσα, που ανήκουν στη Lukoil PJSC. Στο στόχαστρο βρέθηκαν και τα λιμάνια Taman και Rostov της Μαύρης Θάλασσας, εντείνοντας την πίεση στις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού.