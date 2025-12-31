Ρωσία: Μαζικές ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ενεργειακές υποδομές στη Μόσχα

  • Μπαράζ επιθέσεων με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο τη Μόσχα και την Τουάπσε.
  • Στη Μόσχα, τα drones προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ στην Τουάπσε ξέσπασαν πολλαπλές φωτιές στις εγκαταστάσεις του τοπικού διυλιστηρίου πετρελαίου.
  • Μόνο τον Δεκέμβριο καταγράφηκαν τουλάχιστον 24 επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και υποδομές, με τα έσοδα της Ρωσίας από την ενέργεια να εμφανίζουν πτώση.
Ρωσία: Μαζικές ουκρανικές επιθέσεις με drones σε ενεργειακές υποδομές στη Μόσχα
Μπαράζ επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσε η Ουκρανία σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο τόσο τη Μόσχα, όσο και τη νοτιοδυτική πόλη Τουάπσε, προκαλώντας διακοπές ρεύματος και εκτεταμένες πυρκαγιές. Οι επιδρομές εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής φθοράς του Κιέβου απέναντι στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας, που παραμένουν βασική πηγή χρηματοδότησης του πολέμου.

Στη ρωσική πρωτεύουσα, τα drones προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, καθώς χτύπησαν στόχους που συνδέονται με το ενεργειακό δίκτυο. Την ίδια ώρα, στην Τουάπσε της περιφέρειας Κρασνοντάρ, ξέσπασαν πολλαπλές φωτιές στις εγκαταστάσεις του τοπικού διυλιστηρίου πετρελαίου, κοντά στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Μόνο μέσα στον Δεκέμβριο, καταγράφηκαν τουλάχιστον 24 επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, δεξαμενόπλοια και άλλες υποδομές στη θάλασσα, αλλά και σε σημαντικά τμήματα αγωγών. Παρότι η Ρωσία εξακολουθεί να εξάγει μεγάλες ποσότητες αργού πετρελαίου, τα έσοδα από την ενέργεια εμφανίζουν πτώση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ρωσικής κυβέρνησης, η συνεισφορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στα συνολικά φορολογικά έσοδα αναμένεται να περιοριστεί φέτος στο 23%, αγγίζοντας ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα, το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις του σε υπεράκτιες υποδομές, εστιάζοντας σε πεδία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Κασπία Θάλασσα, που ανήκουν στη Lukoil PJSC. Στο στόχαστρο βρέθηκαν και τα λιμάνια Taman και Rostov της Μαύρης Θάλασσας, εντείνοντας την πίεση στις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού.

