Οδηγός έσπειρε τον τρόμο στη Νέα Ορλεάνη: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 30 τραυματίες – Για τρομοκρατική επίθεση κάνει λόγο η δήμαρχος – Μαρτυρίες και βίντεο σοκ

Στη Νέα Ορλεάνη, στην καρδιά της Γαλλικής Συνοικίας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν όταν ένα όχημα παρέσυρε πεζούς που γιόρταζαν την έλευση του νέου έτους, στη διασταύρωση των οδών Canal και Bourbon σήμερα, Τετάρτη, γύρω στις 3:15 π.μ., σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της επίσημης υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών NOLA Ready.

Η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, LaToya Cantrell, αναφερόμενη στην επίθεση έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση.

«Γνωρίζουμε ότι η Νέα Ορλεάνη επλήγη από μια τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε η Cantrell, προσθέτοντας ότι το περιστατικό βρίσκεται ακόμα υπό έρευνα.

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Jeff Landry, χαρακτήρισε το θανατηφόρο περιστατικό ως μια «φρικτή πράξη βίας» και ζήτησε προσευχές για τα θύματα και τους διασώστες σε ανάρτησή του στο X.

A horrific act of violence took place on Bourbon Street earlier this morning.

Please join Sharon and I in praying for all the victims and first responders on scene.

I urge all near the scene to avoid the area.

— Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) January 1, 2025