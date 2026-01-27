Βραβεία Tony 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 79ης τελετής

Σύνοψη από το

  • Η τελετή απονομής των Βραβείων Tony 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Radio City Music Hall, όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές.
  • Ως καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας ορίστηκε η Κυριακή 26 Απριλίου, ενώ οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Tony 2026 θα ανακοινωθούν την Τρίτη 5 Μαΐου.
  • Τα κορυφαία βραβεία θεάτρου θα μεταδοθούν ζωντανά από το CBS και θα είναι διαθέσιμα για streaming στο Paramount+.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Βραβεία Tony 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 79ης τελετής
Φωτογραφία: Charles Sykes/Invision/AP, File)

Η τελετή απονομής των Βραβείων Tony 2026, ο κορυφαίος θεσμός αναγνώρισης του αμερικανικού θεάτρου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Radio City Music Hall, όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές.

Επίσης, ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας για τη σεζόν 2025-2026 η Κυριακή 26 Απριλίου, για όλες τις παραγωγές του Μπρόντγουεϊ που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Tony 2026 θα ανακοινωθούν την Τρίτη 5 Μαΐου.

Η 79η ετήσια τελετή αποτελεί τη δεύτερη συνεχή χρονιά (και την 22η συνολικά από το 1997) που ο θεσμός επιστρέφει στο Radio City, μετά από έναν διετή πειραματισμό με άλλους χώρους. Το 2023, τα βραβεία απονεμήθηκαν στο τότε πρόσφατα ανακαινισμένο United Palace στο Washington Heights του Μανχάταν ενώ ένα χρόνο αργότερα η τελετή πραγματοποιήθηκε στο ανακαινισμένο θέατρο David H. Koch στο Lincoln Center.

Τα κορυφαία βραβεία θεάτρου θα μεταδοθούν ζωντανά από το CBS, ενώ θα είναι διαθέσιμα για streaming στο Paramount+, όπως αναφέρει το Deadline.

Την παραγωγή υπογράφει το CBS σε συνεργασία με την Tony Award Productions, μια κοινοπραξία των American Theatre Wing και The Broadway League.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί κλείνει η Εριέττα Κούρκουλου το πρώτο ανεξάρτητο κέντρο φυσικού τοκετού – «Ήταν προσωπική μου αποτυχία»

Καρκίνος: Μελέτη αποκαλύπτει ποια ώρα η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική

ΕΕ-Ινδία: Η Φον Ντερ Λάιεν χαιρετίζει τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου-Ποιους δασμούς θα μειώσει η Ινδία

Αυτοκίνητο: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις πωλήσεις των επιβατικών οχημάτων στην ΕΕ

Σοκ: Πέθανε 24χρονος έπειτα από αποτυχημένη μεταμόσχευση γενιού στην Τουρκία – Την επέμβαση έκανε μεσίτης που προσποιείτο τ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα κορίτσι σε 18 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:37 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ελένη Σπανοπούλου για Ιάσονα Τριανταφυλλίδη: Ενας χρόνος από τον θάνατό του

Ανάρτηση για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έκανε η δημοσιο...
12:25 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 27/1/2026

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, την Τρίτη 27 ...
10:55 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Πρεμιέρα σε ένα μήνα για το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια: Οι 3 πρώτοι καλεσμένοι

Αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη εκπομπή της prime time του Αντ1 “Moments̶...
09:35 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση (26/1): Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη το βράδυ της Δευτέρας

Η τηλεθέαση για το βράδυ της Δευτέρας (26/1). Στο δυναμικό κοινό βρέθηκε πρώτο το MasterChef ε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι