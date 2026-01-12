Χρυσές Σφαίρες 2026: Θρίαμβος για το «One Battle After Another» με 4 βραβεία και δικαίωση για τον Σαλαμέ – Η λίστα των μεγάλων νικητών

Με ανατροπές και σαρκασμό η 83η τελετή για τις Χρυσές Σφαίρες ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής, επιβεβαιώνοντας σε μεγάλο βαθμό τα προγνωστικά, αλλά και προσφέροντας μία απρόσμενη έκπληξη στην κορυφαία δραματική κατηγορία.

Οι μεγάλοι νικητές

Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», απέσπασε τα περισσότερα βραβεία, συγκεντρώνοντας συνολικά τέσσερις διακρίσεις και κατακτώντας την κορυφή, ενώ το δραματικό «Hamnet» της Κλόι Ζάο αιφνιδίασε, επικρατώντας του φαβορί «Sinners» και κερδίζοντας το βραβείο καλύτερης δραματικής ταινίας.

Το θρίλερ «Sinners», βασισμένο στο μπεστ σέλερ της Μάγκι Ο’Φάρελ, που θεωρούνταν μέχρι την τελευταία στιγμή το επικρατέστερο για τη συγκεκριμένη κατηγορία, έφυγε τελικά με το βραβείο κινηματογραφικής και εισπρακτικής επιτυχίας -η νίκη του αυτή απέναντι σε ταινίες μεγάλων franchises όπως το «Avatar: Fire and Ash», θεωρήθηκε ιδιαίτερα αξιοσημείωτη-, καθώς και εκείνο της καλύτερης μουσικής επένδυσης.

Το «Sinners» συγκέντρωσε 278 εκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο box office και 368 εκατομμύρια παγκοσμίως, καθιστώντας το την πιο εμπορικά επιτυχημένη πρωτότυπη ταινία των τελευταίων 15 ετών.

Η πρωταγωνίστριά του, Τζέσι Μπάκλεϊ, κέρδισε το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας σε δραματική ταινία.

Τα δύο φιλμ, το «One Battle After Another», μία καυστική σάτιρα γύρω από την πολιτική, και το «Hamnet», που εστιάζει στην περίπλοκη οικογενειακή ζωή του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, κυριάρχησαν στη βραδιά των Χρυσών Σφαιρών, οι οποίες, σε αντίθεση με τα Όσκαρ, διαχωρίζουν τις ταινίες με βάση το είδος.

Αυτός ο διαχωρισμός επέτρεψε στο «One Battle After Another» να κερδίσει το βραβείο καλύτερης ταινίας στην κατηγορία της κωμωδίας.

Το «One Battle After Another» κέρδισε επίσης το βραβείο β’ γυναικείου ρόλου για την Τεγιάνα Τέιλορ, καθώς και τα βραβεία σκηνοθεσίας και σεναρίου για τον Άντερσον.

Με αυτή τη διάκριση, ο Πολ Τόμας Άντερσον έγινε μόλις ο δεύτερος δημιουργός στην ιστορία των Χρυσών Σφαιρών που σάρωσε ταυτόχρονα τα βραβεία σκηνοθεσίας, σεναρίου και ταινίας ως παραγωγός, επίδοση που μέχρι σήμερα είχε πετύχει μόνο ο Όλιβερ Στόουν με το «Born on the Fourth of July».

Καλύτερο μοντάζ… στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Παρουσιάστρια της τελετής ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Νίκι Γκλέιζερ, η οποία, στον εναρκτήριο μονόλογό της, δεν άφησε τίποτα ασχολίαστο.

Στόχος της βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, το CBS News, τα αρχεία Έπσταϊν, με το σχόλιο «Η Χρυσή Σφαίρα για το καλύτερο μοντάζ πηγαίνει στο… υπουργείο Δικαιοσύνης!», αλλά και η εκκρεμής πώληση της Warner Bros. στο Netflix.

Nikki Glaser just torched Trump and CBS at the Golden Globes “The Golden Globe for best editing goes to the Justice Department! And the award for most editing goes to CBS News! Yes, CBS News. America’s newest place to See B.S. News.” Love it! pic.twitter.com/KoteFUduiX — Harry Sisson (@harryjsisson) January 12, 2026



Παράλληλα, σατίρισε τον αυτοθαυμασμό του Χόλιγουντ, χαρακτηρίζοντας τις Χρυσές Σφαίρες «χωρίς καμία αμφιβολία το πιο σημαντικό πράγμα που συμβαίνει στον κόσμο αυτή τη στιγμή».

«Σάρωσε» η Warner Bros.

Ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη βραδιά για τη Warner Bros., το κινηματογραφικό στούντιο πίσω τόσο από το «One Battle After Another» όσο και από το «Sinners». Υπενθυμίζεται ότι η Warner Bros. Discovery έχει συμφωνήσει να πωληθεί στο Netflix έναντι 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η Paramount Skydance έχει απευθυνθεί στους μετόχους με ανταγωνιστική πρόταση εξαγοράς.

Στον λόγο του, παραλαμβάνοντας το βραβείο σκηνοθεσίας, ο Άντερσον εξήρε τον συν-επικεφαλής της Warner, Μάικλ ΝτεΛούκα. «Είπε ότι ήθελε μια μέρα να διοικήσει ένα στούντιο και να αφήνει τους σκηνοθέτες να κάνουν ό,τι θέλουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έτσι φτιάχτηκε το “Sinners”. Έτσι φτιάχτηκε το “Weapons”. Έτσι φτιάχτηκε το “One Battle After Another”».

Πρώτη Χρυσή Σφαίρα για τον Σαλαμέ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε την πρώτη Χρυσή Σφαίρα της καριέρας του, για την ταινία «Marty Supreme», μετά από τέσσερις προηγούμενες αποτυχημένες απόπειρες.

Ο 30χρονος ηθοποιός θεωρείται πλέον ένα από τα φαβορί για τα Όσκαρ. «Ο πατέρας μου μου ενστάλαξε από μικρός ένα πνεύμα ευγνωμοσύνης: να είμαι πάντα ευγνώμων για όσα έχω», είπε ο Σαλαμέ.

«Αυτό μου επέτρεψε να φεύγω από αυτή την τελετή στο παρελθόν με άδεια χέρια, αλλά με το κεφάλι ψηλά, ευγνώμων απλώς που ήμουν εδώ. Θα έλεγα ψέματα αν δεν έλεγα ότι εκείνες οι στιγμές δεν έκαναν αυτή τη στιγμή τόσο πιο γλυκιά».

Η βραδιά του «Adolescence» και το ρεκόρ του Όουεν Κούπερ

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, το «The Pitt» κέρδισε το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς. Το «Adolescence» του Netflix απέσπασε τέσσερα βραβεία: καλύτερη μίνι σειρά και ερμηνευτικές διακρίσεις για τους Έριν Ντόχερτι, Στίβεν Γκράχαμ και τον 16χρονο Όουεν Κούπερ, ο οποίος έγινε ο νεότερος ηθοποιός στην ιστορία που λαμβάνει αυτή την τιμή.

Η νίκη αυτή τον κατέστησε και τον δεύτερο νεότερο άνδρα που έχει κερδίσει ποτέ Χρυσή Σφαίρα, πίσω μόνο από τον Ρίκι Σρέντερ, ο οποίος το 1980, σε ηλικία 9 ετών, είχε τιμηθεί ως νέος σταρ της χρονιάς για το «The Champ».

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, στα Emmy, ο Όουεν είχε ήδη κερδίσει το βραβείο β’ ανδρικού ρόλου για την εντυπωσιακή ερμηνεία του ως Τζέιμι Μίλερ στη σειρά του Netflix, η οποία είχε γυριστεί όταν ήταν μόλις 14 ετών.

Μεταξύ των υπόλοιπων νικητών της βραδιάς βρέθηκαν η Ρέα Σίχορν για το «Pluribus» και η Τζιν Σμαρτ για το «Hacks». Το «The Studio» κέρδισε το βραβείο της καλύτερης κωμικής σειράς.

Η σάτιρα του Σεθ Ρόγκεν περιλάμβανε ένα επεισόδιο αφιερωμένο στις Χρυσές Σφαίρες, με ατάκα όπως «Θυμάμαι όταν το κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών σήμαινε πραγματικά κάτι». Ο Ρόγκεν κέρδισε επίσης το βραβείο καλύτερου ανδρικού ρόλου σε κωμωδία και, παραλαμβάνοντάς το, σχολίασε γελώντας: «Αυτό είναι τόσο περίεργο. Κάναμε ότι το παίζαμε αυτό. Και τώρα συμβαίνει στ’ αλήθεια».

Η λίστα των νικητών