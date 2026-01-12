Αποστολή στην Κύπρο: Στο Λονδίνο ψάχνουν τα ίχνη των «Ολλανδών επιχειρηματιών» για το σκάνδαλο με το βίντεο

Η βρετανική Mi6, η ισραηλινή MOSSAD και η αμερικανική NSA μπαίνουν στις έρευνες των αρχών της Κύπρου για τον εντοπισμό των φερόμενων ως «Ολλανδών Επενδυτών» αλλά και όλων όσοι εμπλέκονται με την εταιρεία – φάντασμα «Stratix Wealth».

Ανταπόκριση από Λευκωσία: Χρήστος Μαζανίτης

Δύο είναι τα νεότερα στοιχεία από τις έρευνες των κυπριακών αρχών.

Σε ότι αφορά τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους, τον διευθυντή του γραφείου του Προέδρου της Κύπρου, είχε μία και μοναδική επικοινωνία με τους φερόμενους ως Ολλανδούς Επενδυτές, μέσω zoom, στα τέλη Νοεμβρίου. Η επικοινωνία μαζί τους διήρκησε περίπου 20 λεπτά και σε αυτή έδωσε το διαδικτυακό παρών και ο πρώην υπουργός ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης.

Σε ότι αφορά τον τρίτο εμπλεκόμενο, τον επιχειρηματία Γιώργο Χρυσοχόο, ιδιοκτήτη της CYFIELD, ήταν ο τελευταίος που φέρεται να είχε δια ζώσης επικοινωνία με τους Ολλανδούς, σε ξενοδοχείο του Λονδίνου, στις αρχές Δεκεμβρίου του 2025.

Γι’ αυτό το λόγο έχει ζητηθεί η συνδρομή των βρετανικών αρχών προκειμένου να ανακτηθεί από κάμερες τόσο στο ξενοδοχείο όσο και από τους δρόμους ή άλλα σημεία με τις κινήσεις των φερόμενων Ολλανδών επενδυτών. Εκτιμάται ότι στο Λονδίνο θα βρεθούν πολλές απαντήσεις, οι οποίες ίσως οδηγήσουν στη διαλεύκανση των δεσμών που είχαν οι εν λόγω με το κέντρο δημοσίευσης του βίντεο, που έγινε με ρωσική μεθοδολογία μέσω Αζερμπαιτζάν. Παράλληλα επιβεβαιώνεται η ηλεκτρονική συμμετοχή ατόμου και από την Ισπανία, όπως μεταδίδαμε χθες στο enikos.gr.

Παράλληλα, εκτός από την συνδρομή της Europol, όπου η Κύπρος διατηρεί κλιμάκιο, έχει ζητηθεί η βοήθεια από την Γαλλία καθώς και την ισραηλινή MOSSAD και την αμερικανική NSA.

Εκτιμούν ότι με τα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτουν θα μπορέσουν να ανακτήσουν περισσότερα από τα ηλεκτρονικά ίχνη εκείνων που διακίνησαν τελικά το βίντεο μέσω της πλατφόρμας «Χ».

Η πρώτη κυρία, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, ανακοίνωσε την παραίτησή της από τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, που διαχειρίζεται τους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, στους οποίους εκ του νόμου έχει την εκτελεστική προεδρία ως η σύζυγος του Προέδρου. Μπήκαν στο μάτι του σκανδάλου μετά το βίντεο, στο οποίο οι πρωταγωνιστές έλεγαν ότι και εκεί θα έπρεπε να κατευθύνονται τα χρήματα των δωρεών.

«Επειδή ως άτομο πιστεύω βαθιά ότι η προάσπιση των δικαιωμάτων μας δεν είναι απλώς δικαίωμα αλλά υποχρέωση και ότι οφείλουμε να παλεύουμε και να μην επιδεικνύουμε ανοχή σε τέτοια φαινόμενα, έχω ήδη ζητήσει νομική συμβουλή. Θα συνεχίσω να στέκομαι δίπλα σε όλα τα παιδιά και τους ευάλωτους που με έχουν ανάγκη, αθόρυβα, διακριτικά και με ανιδιοτέλεια, τηρώντας πιστά το δίκαιο και προασπίζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων» αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της που δημοσιοποιήθηκε στον λογαριασμό της στο Facebook.

Το ΔΗΚΟ και το ΕΔΕΚ τα δύο από 3 κόμματα που στηρίζουν τον κυβερνητικό συνασπισμό ζητούν την αποπομπή του Χαράλαμπου Χαραλάμπους, διευθυντή του γραφείου του Νίκου Χριστοδουλίδη. Πληροφορίες φέρουν τον κύριο Χαραλάμπους να υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρόεδρο της Κύπρου το βράδυ της Πέμπτης, λίγη ώρα μετά την δημοσίευση του βίντεο.

«Ουδέν σχόλιον» απάντησε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους στην Λευκωσία, το μεσημέρι της Κυριακής.

Ένα θρίλερ υβριδικού πολέμου, με πρόσωπα – φαντάσματα και πολιτικές προεκτάσεις, που προξενούν πολιτικούς κλυδωνισμούς. To μεγάλο ερώτημα είναι ποιοι είναι και πού βρίσκονται οι φερόμενοι ως Ολλανδοί επενδυτές, που είχαν στενή συνεργασία με τον Γιώργο Λακκοτρύπη.