Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 12 Ιανουαρίου

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Τατιανή, Τατιάνα, Μέρτιος, Μέρτος, Μύρτος και Μυρτώ, μεταξύ άλλων.
  • Η Αγία Μάρτυς Τατιανή καταγόταν από τη Ρώμη, έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου του Σεβήρου και είχε το εκκλησιαστικό αξίωμα της διακόνισσας.
  • Κατά τη δίωξη των Χριστιανών, συνελήφθη και υπέστη φρικτά βασανιστήρια, επιδεικνύοντας θαύματα όπως η πτώση ειδώλων και η αβλάβεια από φωτιά και θηρία, πριν τελικά αποκεφαλιστεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

εορτολόγιο

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Τατιανή, Τατιάνα, Τάτια, Μέρτιος, Μέρτος, Μέρτης, Μύρτος, Μερτία, Μέρτα, Μέρτη, Μερτούλα, Μυρτιά, Μυρτούλα.

Αγία Τατιανή

Η Αγία Μάρτυς Τατιανή καταγόταν από τη Ρώμη και έζησε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου του Σεβήρου (222 – 235 μ.Χ.). Ο πατέρας της είχε διατελέσει ύπατος.

Η Αγία Τατιανή είχε το εκκλησιαστικό αξίωμα της διακόνισσας και στην υμνολογία παρίσταται ως μαθήτρια των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η επισημότητα της καταγωγής της και ο ένθεος ζήλος με τον οποίο εκτελούσε τα διακονικά της καθήκοντα, έδωσαν στην Τατιανή περιφανή θέση μεταξύ των Χριστιανών.

Και οι Εθνικοί όμως είχαν ακούσει περί αυτής και δεν μπορούσαν να δεχθούν το γεγονός ότι μια τέτοια γυναίκα καταφρονούσε τις κοσμικές βλέψεις και περιφρονούσε τα είδωλα, για να υπηρετεί με τόση αυταπάρνηση τους Χριστιανούς και να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Κυρίου.

Όταν, επί Σεβήρου, διατάχθηκε δίωξη των Χριστιανών, η Τατιανή συνελήφθη και επειδή διεκήρυττε την πίστη της στον Χριστό, την οδήγησαν μπροστά στο βασιλέα και μαζί με αυτόν εισήλθε σε ένα ειδωλολατρικό ναό. Εκεί όμως η Αγία, με μια θερμή προσευχή στο Χριστό, συντάραξε τα ξόανα (τα ξύλινα αγάλματα) των θεοτήτων της ειδωλολατρίας και τα γκρέμισε στο δάπεδο. Για τον λόγο αυτό την υπέβαλαν σε βασανιστήρια. Την κτύπησαν και με σιδερένια νύχια της ξέσκισαν τα βλέφαρα.

Έπειτα την κρέμασαν και της ξύρισαν το κεφάλι. Ακολούθως την έριξαν πάνω σε φωτιά, αλλά δεν έπαθε τίποτα. Κατόπιν την έριξαν σε πεινασμένα άγρια θηρία, αλλά αυτά δεν τόλμησαν να την βλάψουν. Ύστερα από όλα αυτά, οι ειδωλολάτρες, έκοψαν την Τίμια κεφαλή και κατ’ αυτόν τον τρόπο η Αγία εισήλθε με το στέφανο της δόξας στη χαρά του Κυρίου της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά της Emmeline Duncan, μαζί αστυνομικά best sellers

Covid: Πότε ο κορωνοϊός μπορεί να προκαλέσει θρομβώσεις στο αίμα – Πώς να προστατευτούμε;

ΔΥΠΑ: Επιδοτήσεις 17.500 ευρώ σε ανέργους για να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση

Συντάξεις: Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 – Οι βασικοί λόγοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:36 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Νεκρή εντοπίστηκε η ηλικιωμένη που έψαχναν σε σπίτι που πήρε φωτιά στον Σοχό

Νεκρή εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα, μετά τη φωτιά, που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (1...
08:19 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για τις δύο συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αύριο με στόχο τη «χρυσή τομή» – Τα θέματα που θα μπουν στο τραπέζι

Αντίστροφη μέτρηση για τα αυριανά ραντεβού του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους...
07:20 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Νέα Ιωνία: Έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα – Κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στο ύψος του νοσοκομείου «Αγία Όλγα»

Κλειστή είναι η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Εθνικής Αντίστασης στο ύψος του νοσοκο...
05:12 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (12/1)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι