Τραμπ: Το Ιράν «θέλει να διαπραγματευτεί» και «βρίσκεται σε εξέλιξη» προετοιμασία για πιθανή συνάντηση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ηγέτες του Ιράν επικοινώνησαν με την κυβέρνησή του για να «διαπραγματευτούν», μετά τις απειλές του να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση, καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία είναι αντιμέτωπη με μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της κυβέρνησης.

«Οι ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» προχθές Σάββατο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση (…) Θέλουν να διαπραγματευτούν».

Ωστόσο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διεμήνυσε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» από τυχόν συνάντηση.