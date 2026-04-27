Τουλάχιστον 81 εργοστάσια παραγωγής drones σχεδιάζει η Τουρκία

Τα σχέδια για βιομηχανικό μέλλον της Τουρκίας και την παραγωγή οπλικών συστημάτων, ιδιαίτερα στο κομμάτι των drones ανακοίνωσε ο αδελφός του γαμπρού του Ερντογάν, που κρατάει το τιμόνι της Baykar, της μεγαλύτερης βιομηχανίας κατασκευής drones και UAV στην Τουρκία. Θα δημιουργηθούν εργοστάσια και στις 81 περιφέρειες της Τουρκίας, που θα μπορούν να παράξουν εκατομμύρια drones.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Το θέατρο των επιχειρήσεων αλλάζει ραγδαία και οι μη επανδρωμένες πλατφόρμες κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στο σύγχρονο πεδίο.

Ένα κρίσιμο όραμα αποκαλύφθηκε ενόψει της διεθνούς αμυντικής έκθεσης SAHA EXPO 2026, η οποία διοργανώνεται στην Κωνσταντινούπολη από την SAHA, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στο οικοσύστημα της αμυντικής, αεροπορικής και διαστημικής βιομηχανίας της Τουρκίας. Ο πρόεδρος της SAHA, Haluk Bayraktar, δήλωσε ότι τα έσοδα που θα προκύψουν από την έκθεση θα μεταφερθούν στην παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και σε κέντρα εκπαίδευσης που σχεδιάζονται να δημιουργηθούν και στις 81 επαρχίες της Τουρκίας.

Ο Χαλούκ Μπαϊρακτάρ (Haluk Bayraktar) συνδέεται με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μέσω της οικογενειακής και επιχειρηματικής του δραστηριότητας, καθώς είναι ο αδελφός του γαμπρού του Τούρκου προέδρου.

Ριζική διαδικασία μετασχηματισμού στο μοντέλο αμυντικής παραγωγής

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου της SAHA 2026, ο Μπαϊρακτάρ τόνισε ότι έχει ξεκινήσει μια ριζική διαδικασία μετασχηματισμού στο μοντέλο αμυντικής παραγωγής, δηλώνοντας: «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε κέντρα εκπαίδευσης και παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) και στις 81 επαρχίες. Θα έχουμε φτάσει σε παραγωγική ικανότητα εκατομμυρίων drones σε όλη την Τουρκία ανά πάσα στιγμή».

Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην απομάκρυνση από το κλασικό μοντέλο κεντρικής παραγωγής και στη δημιουργία μιας κατανεμημένης βιομηχανικής υποδομής που θα επιτρέπει την αδιάλειπτη παραγωγή σε σενάρια κρίσης και πολέμου. Τα κέντρα που θα δημιουργηθούν έχουν σχεδιαστεί ως μια πολυεπίπεδη δομή που περιλαμβάνει όχι μόνο την παραγωγή αλλά και τις διαδικασίες εκπαίδευσης, δοκιμών και ανάπτυξης.

Μέσα στο πλαίσιο που σκιαγραφεί ο Bayraktar, αυτός ο μετασχηματισμός δεν είναι απλώς ένας θεωρητικός στόχος, ξεχωρίζει ως μια αναγκαιότητα που ευθυγραμμίζεται άμεσα με τις τρέχουσες συγκρούσεις επί τόπου.

Ο Μπαϊρακτάρ, εφιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στο παράδειγμα του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, τόνισε ότι οι μεγάλες και κεντρικές εγκαταστάσεις παραγωγής μπορούν να γίνουν στόχοι, ενώ τα μοντέλα όπου η παραγωγή είναι κατανεμημένη σε όλη τη χώρα είναι πολύ πιο ανθεκτικά.

Όπως δήλωσε: «Η παραγωγή πραγματοποιείται σε σπίτια, μικρά εργαστήρια, με τρισδιάστατους εκτυπωτές και απλά συστήματα πρωτοτύπων. Αυτό το φαινομενικά απλό μοντέλο παραγωγής αποδίδει εξαιρετικά αποτελεσματικά αποτελέσματα στον τομέα».

Σύμφωνα με τον Μπαϊρακτάρ, αυτή η εικόνα αποκαλύπτει ότι το πολεμικό περιβάλλον έχει γίνει όχι μόνο ένα πρόσφορο έδαφος για καταστροφή αλλά και για ταχεία καινοτομία. Χάρη στο ευρέως διαδεδομένο μοντέλο παραγωγής, τόσο η τεχνολογική ανάπτυξη επιταχύνεται όσο και η κινητοποίηση επιτυγχάνεται σε όλη τη χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημειώνεται ότι η κλασική προσέγγιση, η οποία είναι υψηλού κόστους και βασίζεται σε περιορισμένο αριθμό πλατφορμών, αντικαθίσταται από συστήματα χαμηλού κόστους, μεγάλου όγκου παραγωγής και τοπικής παραγωγής.

Το παράδειγμα του Μπαϊρακτάρ, που δόθηκε μέσω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, αποκαλύπτει ότι το σύστημα που σχεδιάζεται να ιδρυθεί στην Τουρκία είναι ένα άμεσο μάθημα που αντλήθηκε από αυτή την εμπειρία. Ο Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι η Τουρκία διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία σε αυτόν τον τομέα, προσθέτοντας: «Εργαζόμαστε σε αυτήν την υποδομή εδώ και πολλά χρόνια».

Το οικοσύστημα της αμυντικής βιομηχανίας και το δίκτυο υπεργολάβων που έχει αναπτυχθεί στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια παρέχουν μια σημαντική βάση για την εφαρμογή αυτού του μοντέλου. Τα κέντρα που θα δημιουργηθούν θα διαδώσουν την υπάρχουσα γνώση σε όλη τη χώρα, επεκτείνοντας την παραγωγική ικανότητα σε μια ευρύτερη βάση. Το μεγαλύτερο κέντρο του έργου σχεδιάζεται να ιδρυθεί στην Κωνσταντινούπολη.