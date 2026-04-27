Στη Λιβύη σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης για σειρά επαφών με την πολιτική ηγεσία της χώρας

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Πολιτική

Γιώργος Γεραπετρίτης

Στην Τρίπολη της Λιβύης, θα μεταβεί, σήμερα, Δευτέρα 27 Απριλίου, ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Γεραπετρίτης θα πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της χώρας.

Συγκεκριμένα, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Mohamed Al Menfi, τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Abdul Hamid Dbeibah, τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών, Al Taher Salem Al Baour, και τον ασκούντα χρέη Υπουργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Khalifa Rajab Abdulsadek.

