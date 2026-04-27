Οι Δικαστικοί θεσμοί καταδικάζουν την επίθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Ανακοινώσεις με τις οποίες καταδικάζουν τον βανδαλισμό της εισόδου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών το βράδυ του Σαββάτου (25/4) από ομάδα αγνώστων, εξέδωσαν τόσο το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών όσο και η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Εφετείου της Αθήνας, άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στην κεντρική είσοδο του κτηρίου, σπάζοντας γυάλινες προθήκες με βαριοπούλα και πετώντας μπογιές στην πρόσοψη του Διοικητικού Εφετείου.

Από την επίθεση ευτυχώς δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Το Διοικητικό Εφετείο καταδικάζει την επίθεση με ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι συνιστά η επίθεση αυτή ευθεία προσβολή κατά της Δικαιοσύνης και των θεσμών του κράτους δικαίου. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν εκφοβίζουν ούτε αναστέλλουν το έργο της Δικαιοσύνης, σημειώνεται από την διοίκηση του Διοικητικού Εφετείου.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών Δικαστηρίων.

Καταγράφεται ως μια ακόμη ενέργεια αμφισβήτησης του θεσμού της Δικαιοσύνης, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Παρόμοιες ενέργειες με τις οποίες επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα αρνητικό κλίμα στην κοινή γνώμη για την Δικαιοσύνη είναι επικίνδυνες, καταδικαστέες και προφανώς δεν εκφοβίζουν, ούτε παρακωλύουν το έργο της, τονίζεται σχετικώς.

Σημειώνεται ότι η Ελ.ΑΣ. προχώρησε σε 15 προσαγωγές, τρεις από τις οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις, για την επίθεση.