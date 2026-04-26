Εκνευρισμός στα τουρκικά ΜΜΕ για την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Ανακαλύπτουν» νέο εχθρικό άξονα

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Διεθνή Νέα

Μητσοτάκης Μακρόν

Η επίσκεψη Μακρόν φαίνεται πως έχει θορυβήσει την Άγκυρα. Τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας αναφέρουν σε δημοσιεύματά τους έναν νέο, εχθρικό άξονα κατά της Τουρκίας.

Αφενός, η συμμετοχή της Ελλάδας σε προγράμματα πυρηνικής ενέργειας για την πολιτική χρήση, αφετέρου ο οικονομικός διάδρομος IMEC που είναι στο επίκεντρο της πολυδιάστατης στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας, δημιουργούν ζητήματα στην Τουρκία η οποία ανησυχεί από τη στενή σχέση Αθήνας – Παρισίου.

«Με τον πρόεδρο Μακρόν πρόσφατα να θέτει τολμηρά το ζήτημα της πυρηνικής αποτροπής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια προωθημένη αμυντική συνεργασία, κρατών στην οποία ενδιαφέρεται να συμμετέχει και η πατρίδα μας», σημείωσε ο Κ. Μητσοτάκης από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Μακρόν αντιστοίχως δήλωσε:

«Ελλάδα και Γαλλία σε αυτόν τον διαγώνιο άξονα έχουν μία πολύ μοναδική κεντρική θέση. Λέγεται IMEC. »

Σχεδόν αμέσως μετά τις συγκεκριμένες δηλώσεις, τα μέσα ενημέρωσης στη γείτονα, ανέφεραν τον εχθρικό άξονα κατά της Τουρκίας. Η Γενί Σαφάκ, κάνει λόγο για φτηνό ηρωισμό από τον Μακρόν στην Αθήνα, ενώ η Σοτζού συμπληρώνει ότι η Ελλάδα εξασφάλισε τη στήριξη και άλλης χώρας: Πρόκληση στο Αιγαίο.

Τέλος, η Ντοζού αναφέρει, τα νερά θερμαίνονται στη Μεσόγειο.

Είναι φανερό ότι η Άγκυρα δεν είναι ευχαριστημένη με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.

Στη Λιβύη ο Γεραπετρίτης

Σημειώνεται πως τη Δευτέρα ο Γιώργος Γεραπετρίτης μεταβαίνει στην Τρίπολη για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Λιβύης, τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό και τους ασκούντες χρέη υπουργών Εξωτερικών και Ενέργειας. Στο επίκεντρο η πιθανότητα δημιουργίας ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος – Λιβύης.

