Βουλή: Κόντρα Μαρινάκη-Κωνσταντοπούλου με αφορμή τη δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του Παύλου Μαρινάκη και της Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή την κατάθεση του Αντώνη Σαμαρά στη δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σε παρέμβασή της στη Βουλή αναφέρθηκε στην κατάθεση του Αντώνη Σαμαρά στη δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, χαρακτηρίζοντάς την ιστορική. «Έρχομαι από τα δικαστήρια της Ευελπίδων που διαδραματίστηκε μια ιστορικής σημασίας εξέταση ως μάρτυρα του πρώην πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, στην υπόθεση της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη, πρώην υπουργού και προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens, που εξέδωσε το μοναδικό σε συμπεράσματα πόρισμα για αυτήν την υπόθεση ακραίας διαφθοράς, με καταγραφή εμπλεκομένων προσώπων και στα δύο κόμματα εξουσίας τότε, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ» ανέφερε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου στη συνέχεια, κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι «όχι απλώς δεν έκανε τίποτα, αλλά και παρενέβη δια του τότε υπουργού Δικαιοσύνης κ. Τσιάρα για να πείσει τη χήρα του Σήφη Βαλυράκη να δεχτεί πως δεν επρόκειτο περί δολοφονίας, αλλά περί ατυχήματος». Μάλιστα ζήτησε απαντήσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη.

«Ο κ. Σαμαράς είναι το τελευταίο πρόσωπο που μίλησε με τον Σήφη Βαλυράκη. Είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την ημέρα της δολοφονίας. Τον είχε καλέσει στο τηλέφωνο επ’ αφορμή ενός άρθρου του κ. Σαμαρά για τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά, άρθρο με το οποίο συμφωνούσε ο αείμνηστος Βαλυράκης» είπε ακόμη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, συμπληρώνοντας με νόημα ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία έγινε «στην καρδιά των παρακολουθήσεων».

«Από τα στοιχεία της υποθέσεως είναι, επίσης, εμπεδωμένο ότι η ΕΥΠ και το Λιμενικό γνώριζαν για τη δολοφονία πολύ πριν η χήρα του Σήφη Βαλυράκη συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. Βγήκε από το σπίτι της αναζητώντας τον σύζυγό της που είχε αργήσει να επιστρέψει από την βόλτα με το μικρό σκάφος και είδε απ’ έξω όχημα του Λιμενικού και προκύπτει ότι η ΕΥΠ ήταν ειδοποιημένη» υποστήριξε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Ο κ. Σαμαράς είπε ακόμη ότι δεν γνωρίζει μέχρι σήμερα γιατί παρακολουθείτο το τηλέφωνό του και, απαντώντας σε ερώτησή μου, δεν απέκλεισε εκείνοι που ενδιαφέρονταν και ενδιαφέρονται να παραβιάζουν ιδιωτικά και κρατικά απόρρητα, να ενδιαφέρονταν τι σκεφτόταν και τι έλεγε ο και ο Σήφης Βαλυράκης».

Μαρινάκης: «Λέτε ασύστολα ψεύδη»

Την έντονη αντίδραση του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, Παύλου Μαρινάκη, προκάλεσε η καταγγελία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, ότι «ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας προσπάθησε να πείσει τη χήρα του Σήφη Βαλυράκη να μην κάνει προσφυγή κατά της διάταξης αρχειοθέτησης της υπόθεσης του θανάτου του».

Ο κ. Μαρινάκης την κατηγόρησε για «ασύστολα ψεύδη» τονίζοντας παράλληλα ότι δεν θα μπει στη διαδικασία της κόντρας των κομμάτων της «νέας πάνω και κάτω πλατείας».

«Ο κ. Τσιάρας, με ενημέρωσε ότι καμία σχέση δεν έχουν αυτά που λέτε με την πραγματικότητα. Ψεύδεστε για ακόμα μια φορά ασύστολα, με την αγαπημένη σας ορολογία της συγκάλυψης, που την τελευταία φορά προσπαθήσατε να χτίσετε πάνω σε αυτήν ένα ολόκληρο αφήγημα. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία της κόντρας των κομμάτων της ”νέας πάνω και κάτω πλατείας”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης και κατέληξε:

« Δεν ισχύει τίποτα από αυτά που λέτε. Όπως μου απαντά ο κ. Τσιάρας, αντιθέτως παρασχέθηκε κάθε δυνατή τεχνητή βοήθεια για τη διερεύνηση του ζητήματος. Καμία παρέμβαση δεν έκανε. Και πάλι, για άλλη μια φορά, ως άλλη εισαγγελέας, είτε στη Βουλή είτε οπουδήποτε αλλού, λέτε ψέματα σύμφωνα με όσα μου είπε ο κ Τσιάρας».

Κωνσταντοπούλου: «Να πει ο κ. Τσιάρας αν είναι ψέμα ότι κάλεσε τη χήρα Βαλυράκη»

«Ποιος ακριβώς λέει ότι είναι ψέματα και ποια είναι ψέματα; Ο κ. Τσιάρας, μιλώντας με το δικό σας στόμα; Ας έρθει εδώ να τα πει», αντέδρασε η κ. Κωνσταντοπούλου και συνέχισε:

«Να πει ο κ. Τσιάρας αν είναι ψέμα ότι κάλεσε τη χήρα Βαλυράκη, μαζί με τον δικηγόρο της, στο υπουργικό του γραφείο και προσπαθούσε να την πείσει να μην κάνει προσφυγή κατά της διάταξης αρχειοθέτησής της γιατί ήτανε ξεκάθαρα ατύχημα η δολοφονία που δικάζεται σήμερα στο Μεικτό Ορκωτό δικαστήριο».

«Αυτά είναι όχι απλώς αλήθεια αλλά εμπεδωμένα, κατατεθειμένα, δημόσια καταγγελθέντα και είναι ενήμερος ο κ. Τσιάρας ο οποίος σε εμένα έχει συνομολογήσει αυτά τα ζητήματα. Λέτε ότι σε εσάς γράφει μηνύματα ότι είναι όλα ψέματα. Στείλτε του ένα μήνυμα και ρωτήστε τον αν είναι ψέμα ότι η δολοφονία Βαλυράκη έγινε την ώρα που παρακολουθούσε ο κ. Μητσοτάκης τόσο κόσμο» κατέληξε η κα Κωνσταντοπούλου.