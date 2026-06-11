Σαμαράς στη δίκη για Βαλυράκη: «Είναι βίαιη και αδιανόητη δολοφονία – Θα ήταν ο τελευταίος που θα μπορούσε να πνιγεί»

Στη δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που συνομίλησε μαζί του πριν φύγει για ψάρεμα με το φουσκωτό σκάφος του.

Σημειώνεται πως τους δύο άνδρες συνέδεε μακρά φιλία και εκείνο το πρωί λίγο πριν από τις 11, μίλησαν στο τηλέφωνο για να συζητήσουν για ένα άρθρο του στην «Καθημερινή».

Ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε στην κατάθεσή του: «Λίγη ώρα μετά, μία – μιάμιση, με πήρε η σύζυγός του η Μίνα και μου λέει «σε παρακαλώ, μήπως σου είπε ότι θα πάει πουθενά;». Μετά έμαθα το γεγονός. Αισθάνθηκα συντριβή, θα το πω όπως το νιώθω. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να πεθάνει, όποιος τον γνώριζε, έβλεπε ότι μέσα του έτρεχε η ελευθερία. Ο Βαλυράκης θα ήταν ο τελευταίος που θα μπορούσε να πνιγεί. Οι φωτογραφίες δείχνουν ότι ήταν βίαιη δολοφονία. Ο συγκλονισμός είναι τεράστιος»

Ο πρώην Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη είναι «βίαιη και αδιανόητη δολοφονία» και τόνισε πως ο πρώην υπουργός ήταν σε άριστη φυσική κατάσταση και απέκλεισε το ενδεχόμενο να είχε κάνει κάποιον λάθος χειρισμό που να του στοίχισε τη ζωή.

«Ο Βαλυράκης ήταν σε άψογη φυσική κατάσταση. Ήταν λιοντάρι. Είναι αδιανόητο να πεθάνει, παρά μόνο αν υπήρχε η στιγμή της αδιανόητης δολοφονίας. Ήταν δραστήριος, με ενέργεια, με γνώση των πάντων, ήταν άφοβος, άδολος, τίμησε την πατρίδα του, σκαρφάλωνε σε αεροπλάνα και είναι ντροπή να τολμά να υπονοήσει κάποιος ότι ο Βαλυράκης ήταν αδύναμος. Ήταν μια βίαιη δολοφονία. Η θάλασσα και ο Σήφης είναι αλληλένδετες έννοιες. Είναι αδιανόητο να έχει κάνει κάποιο λάθος» είπε χαρακτηριστικά.

«Ήταν ανυποχώρητος, αληθινός, έβγαινε από μέσα του ανάγλυφη η αλήθεια, θα έλεγε τα ίδια και σε μένα και σε έναν από το ΠΑΣΟΚ»

Νίκος Κωνσταντόπουλος: Διαπιστώσατε να είναι σε κάποια στεναχώρια όταν μιλήσατε στο τηλέφωνο;

Αντ. Σαμαράς: Όχι, με πήρε να μιλήσουμε για το άρθρο μου και μου είπε, «μπράβο ρε Αντώνη, είναι αυτά που πιστεύουμε. Για μένα, έφυγε πανευτυχής. Όταν με πήρε η Μίνα μου είπε ότι αμέσως μετά το τηλεφώνημα πήγε να βάλει τη στολή του.

Ο Αντώνης Σαμαράς δέχθηκε ερώτηση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και για το εάν θα μπορούσε ο Σήφης Βαλυράκης να αποτελεί στόχο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την περίοδο εκείνη είχατε ενδείξεις για την παρακολούθησή σας και εάν ο Βαλυράκης που μιλούσε μαζί σας θα μπορούσε να είναι ένα πρόσωπο υπό παρακολούθηση;

Αντ. Σαμαράς: Πράγματι με παρακολουθούσαν και ακόμα και σήμερα προσπαθώ να μάθω τον λόγο της παρακολούθησής μου και η Πολιτεία το νόημα της παρακολούθησής μου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά το πέρας της διαδικασίας αναφορικά με τις απαντήσεις που της έδωσε ο Αντώνης Σαμαράς για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις δήλωσε: «Μου απάντησε «τότε δεν γνώριζα ότι παρακολουθούμαι ούτε μπορούσαμε να γνωρίζουμε με τον Σήφη αν παρακολουθούνται οι συνομιλίες μας. Αναδρομικά μπορώ να αξιολογήσω ότι κάποιοι που ενδιαφέρονται να ξέρουν, θα ενδιαφέρονταν να ξέρουν τι σκέφτεται και τι λέει ο Σήφης Βαλυράκης. Εγώ μέχρι σήμερα δεν έχω πληροφορηθεί γιατί με παρακολουθούσαν και ζητώ να το μάθω».

Στο τέλος της σημερινής διαδικασίας το ακροατήριο, σύμφωνα με το ERTNews, ξέσπασε σε χειροκροτήματα, με τον πρόεδρο της έδρας να σημειώνει ότι τέτοιες εκδηλώσεις δεν επιτρέπονται εντός της δικαστικής αίθουσας.