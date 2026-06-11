Άμστερνταμ: Δεξίωση στο Βασιλικό Παλάτι προς τιμήν του Γερμανού Προέδρου – Οι τιάρες που έκλεψαν τις εντυπώσεις

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Με κάθε επισημότητα και μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε στο Βασιλικό Παλάτι του Άμστερνταμ η κρατική δεξίωση προς τιμήν του Γερμανού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και της συζύγου του, Έλκε Μπούντενμπέντερ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής τους στην Ολλανδία.

Η ιστορική «Τιάρα των Ζαφειριών»

Για το επίσημο δείπνο, η βασίλισσα Μάξιμα επέλεξε την ιστορική «Τιάρα των Ζαφειριών», ένα από τα πολυτιμότερα κειμήλια της βασιλικής συλλογής κοσμημάτων των Κάτω Χωρών, η οποία χρονολογείται από το 1881.



Αποτελείται από 665 διαμάντια και 33 ζαφείρια και ανήκε αρχικά στη βασίλισσα Έμμα.

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, βασιλιά Γουλιέλμου Γ΄, η Έμμα ανέλαβε χρέη αντιβασίλισσας μέχρι την ενηλικίωση της κόρης της, Βιλελμίνης, η οποία στη συνέχεια ανήλθε στον θρόνο, διατηρώντας τον για 58 χρόνια.

Η παράδοση και οι διαδοχικές εμφανίσεις στο θρόνο

Η βασίλισσα Έμμα φόρεσε το εμβληματικό κειμήλιο κατά την τελετή ενθρόνισης της κόρης της. Αργότερα, το κόσμημα συνδέθηκε στενά με τη βασίλισσα Ιουλιανή, η οποία το επέλεγε συχνά στις επίσημες εμφανίσεις της, όπως στην επίσκεψή της στο Λουξεμβούργο το 1967.

Την παράδοση συνέχισε η βασίλισσα Βεατρίκη μετά την άνοδό της στον θρόνο, προτού η βασίλισσα Μάξιμα την επιλέξει να την φορέσει στην τελετή ενθρόνισης του βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ, συνδέοντάς την με την απαρχή της δικής της εποχής ως βασίλισσα.

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Οι λεπτομέρειες της εντυπωσιακής εμφάνισης

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της συνδυάζοντας την τιάρα με ασορτί κρεμαστά σκουλαρίκια και βραχιόλι, ενώ τοποθέτησε στη μέση της την εντυπωσιακή διαμαντένια καρφίτσα με ζαφείρι επίσης της βασίλισσας Έμμας.

Παράλληλα, επέλεξε ένα φόρεμα σε ιβουάρ απόχρωση του σχεδιαστή Jan Taminiau διακοσμημένο με περίτεχνα κεντήματα από λουλούδια και πουλιά, το σχέδιο του οποίου είναι εμπνευσμένο από ιστορική ταπισερί του παλατιού Huis ten Bosch στη Χάγη.

Η λάμψη της πριγκίπισσας Αμαλίας

Η πριγκίπισσα Αμαλία αναδείχθηκε επίσης σε μία από τις πρωταγωνίστριες του επίσημου δείπνου.

🇳🇱🤝🇩🇪 La princesa Amalia de Holanda deslumbra en el banquete de Estado ofrecido al presidente federal de Alemania en el Palacio Real de Ámsterdam. En esta ocasión, la joven heredera ha posado sobre su cabeza la célebre Tiara de las Estrellas. Fue precisamente con esta diadema… pic.twitter.com/PIfISKnBm1 — Jose Moreno (@Josemn1_) June 9, 2026



Η διάδοχος του ολλανδικού θρόνου επέλεξε να φορέσει την «Τιάρα με τα Αστέρια» ένα κόσμημα που είχε φορέσει η μητέρα της βασίλισσα Μάξιμα την ημέρα του γάμου της, σύμφωνα με το Hola Usa.

Η τιάρα είναι κατασκευασμένη από λευκόχρυσο και κοσμείται από διαμάντια ενώ ξεχωρίζει για τα πέντε εντυπωσιακά στοιχεία σε σχήμα αστεριού που δεσπόζουν στην κορυφή της.

We have TIARAS for the State Visit between The Netherlands and Germany! We have Princess Amalia in the Dutch Diamond Star Tiara and Queen Maxima in the Dutch Sapphire Tiara! The ladies all look stunning and I can’t wait for the Japanese State Visit next week! pic.twitter.com/Xn477baUCu — Royal News Network (@RNN_RoyalNews) June 9, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ