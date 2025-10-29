Ολλανδία: Με φούμο και στρατιωτική παραλλαγή η βασίλισσα Μάξιμα σε κέντρο εκπαίδευσης

διεθνή

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΑΞΙΜΑ

Φορώντας στρατιωτική παραλλαγή και φούμο στο πρόσωπο, η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας εμφανίστηκε σχεδόν αγνώριστη την Τρίτη σε κέντρο εκπαίδευσης των ολλανδικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στο Άμστερνταμ.

Η 54χρονη Μάξιμα έλαβε μέρος σε δύο εκπαιδευτικές ασκήσεις με μέλη της Βασιλικής Στρατοχωροφυλακής, όπως μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης. Σε μια από αυτές τις ασκήσεις, η βασίλισσα της Ολλανδίας βοήθησε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε «τραυματία» σε συνθήκες προσομοίωσης μάχης, όπως περιέγραψαν ορισμένοι συμμετέχοντες.

Οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης του Χαρντερβίκ, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Άμστερνταμ, στο πλαίσιο του έτους εθελοντικής θητείας, ενός προγράμματος με στόχο την προσέλκυση νεοσύλλεκτων στις ολλανδικές ένοπλες δυνάμεις.

Η κόρη της βασίλισσας Μάξιμα, η 21χρονη πριγκίπισσα Αμαλία, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο στρατιωτική εκπαίδευση, λαμβάνοντας βαθμό υπαξιωματικού. Παράλληλα, σπουδάζει Νομική στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

